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Son dakika spor haberi: 'dan 'ye rapor! "'i kaybetmeyin"

Son dakika spor haberi... 'de son olarak teknik direktör olarak görev alan ve sezonun sona ermesiyle sarı-lacivertlilere veda eden çalışmalarıyla ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Raporda birçok konuya değinen Belözoğlu o isim için özel bir parantez açtı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 13:07
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'ye rapor! "Arda Güler'i kaybetmeyin"

Sportif direktörlük görevinin ardından son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen ve sezonun sona ermesiyle ile yollarını ayıran , buna karşın çalışmalarıyla ilgili detaylı bir rapor hazırladı. 1 yıl boyunca hem sportif direktör hem de teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, A'dan Z'ye tüm konular hakkında rapor yazdı.

A TAKIMLA DEVAM ETMELİ
Millyet'in haberine göre; Belözoğlu Raporda, A Takım kadrosunun mevcut halinden, 'nda bir senedir yapılan çalışmalara, transfer hazırlıklarından takımın geleceğine kadar birçok konuya değinildi.

41 yaşındaki isim, altyapıdaki özel yeteneklere de vurgu yaptı. Kendisinin döneminde profesyonel sözleşme imzalanan 'in kaybedilmemesi gerektiğini ve mutlaka A takımla iletişiminin kopmamasının önemli olduğunu aktardı. (Miliyet)

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