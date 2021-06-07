Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf! "25 yıldır ilk kez..."

Fenerbahçe'de futbol A takım direktörlüğü ve sportif direktörlük gibi görevlerde bulunan Emre Belözoğlu, geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu. Hürriyet'te yer alan habere göre tatile çıkacağını söyleyen genç çalıştırıcı, 25 yıldır hiç tatil yapmadığını dile getirdi.

Hep kısa tatiller yaptığını ve bu süreçlerde de kafasının hep dolu olduğunu ve tam anlamıyla dinlenemediğini anlatan Emre Belözoğlu, 25 yıldır ilk kez kafasını dinleyecek. Çeşme'deki evinde eşi Tuğba Belözoğlu, çocukları Ömer Akif, Meryem Leyla ve Zeynep Neda ile uzun bir tatil yapacak olan Emre Belözoğlu'nun telefonları ise hiç susmuyor. Teklif üzerine teklif alan Belözoğlu'na, A Milli Takım'da yardımcı hocalık yapması da önerildi.

Şimdilik teklifleri kabul etmeyen Belözoğlu, önce UEFA Pro Lisans eğitimini tamamlamaya karar verdi. Yaz boyunca eğitim alacak olan genç teknik direktör adayı, pro lisansını aldıktan sonra teklifleri değerlendirecek.