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Son dakika spor haberi: 'ndan flaş itiraf! "25 yıldır ilk kez..."

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun son haftalarında üstlendiği teknik sorumluluk görevinden ayrılan , tatile çıkacak. Belözoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada bir de itirafta bulundu. Genç çalıştırıcı, 25 yıldır hiç tatil yapmadığını söyledi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:07
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf! "25 yıldır ilk kez..."

'de futbol A takım direktörlüğü ve sportif direktörlük gibi görevlerde bulunan , geçen hafta yayınladığı bir mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu. Hürriyet'te yer alan habere göre tatile çıkacağını söyleyen genç çalıştırıcı, 25 yıldır hiç tatil yapmadığını dile getirdi.

Hep kısa tatiller yaptığını ve bu süreçlerde de kafasının hep dolu olduğunu ve tam anlamıyla dinlenemediğini anlatan Emre Belözoğlu, 25 yıldır ilk kez kafasını dinleyecek. 'deki evinde eşi , çocukları , ve ile uzun bir tatil yapacak olan Emre Belözoğlu'nun telefonları ise hiç susmuyor. Teklif üzerine teklif alan Belözoğlu'na, 'da yardımcı hocalık yapması da önerildi.

Şimdilik teklifleri kabul etmeyen Belözoğlu, önce eğitimini tamamlamaya karar verdi. Yaz boyunca eğitim alacak olan genç teknik direktör adayı, pro lisansını aldıktan sonra teklifleri değerlendirecek.

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