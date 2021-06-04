Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sonra Marco Knoop da ayrıldı!

Süper Lig'in 3. sırada bitiren Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Sarı-lacivertli takımda, sezon başı göreve getirilen teknik direktör Erol Bulut'la son haftalara girilirken yollar ayrılmış, yerine ise sportif direktör Emre Belözoğlu getirilmişti. Belözoğlu yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe, yaşadığı kritik puan kayıpları sonrası şampiyonluğu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırdı.

Yeni sezon öncesi kadroda köklü bir revizyona gidecek olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında gelecek sezon Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini duyurmuştu. Yabancı bir hoca arayışı içinde olan sarı-lacivertli takımda bir ayrılık daha yaşandı. Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından kaleci antrenörü Marco Knoop da takıma veda etti. 2020 başında göreve getirilen Alman antrenör yaklaşık 1.5 yıl sarı-lacivertli takımda görev yaptı.



