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Son dakika spor haberi: 'de 'ndan sonra da ayrıldı!

Son dakika haberleri... 'i 3. sırada tamamlayan 'de yaprak dökümü yaşanıyor. Sezonun son haftalarında takımın başına geçen ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de kaleci antrenörü da sarı-lacivertlilere veda etti. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 09:30
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan sonra Marco Knoop da ayrıldı!

'in 3. sırada bitiren , şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Sarı-lacivertli takımda, sezon başı göreve getirilen teknik direktör 'la son haftalara girilirken yollar ayrılmış, yerine ise sportif direktör getirilmişti. Belözoğlu yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe, yaşadığı kritik puan kayıpları sonrası şampiyonluğu ezeli rakibi 'a kaptırdı.

Yeni sezon öncesi kadroda köklü bir revizyona gidecek olan Fenerbahçe'de başkan , geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında gelecek sezon Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini duyurmuştu. Yabancı bir hoca arayışı içinde olan sarı-lacivertli takımda bir ayrılık daha yaşandı. Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından kaleci antrenörü da takıma veda etti. 2020 başında göreve getirilen Alman antrenör yaklaşık 1.5 yıl sarı-lacivertli takımda görev yaptı.


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