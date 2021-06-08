Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko'dan yıldız transferi! Devin Booker... | Decin Booker kimdir?

ING Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon çalışmaları başladı. Transferde hızlı davranan Sarı lacivertli ekip, Khimki forması giyen Devin Booker ile anlaştı.

DEVIN BOOKER İLE 2 YIL

Fenerbahçe Beko, gelecek sezon iyi bir kadro kurmak için ilk adımını attı ve Devin Booker ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

DEVIN BOOKER KİMDİR?

2.05 m boyundaki Devin Booker, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de 15 maça ÇIKTI. 13.1 sayı, 5.7 ribaund ve 2.1 asist istatistikleriyle oynadı. Devin Booker, EuroLeague kariyerine 2018-19 sezonunda Bayern Münih'le başladı.