Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de büyük şok! 24 oyuncu... , , , , ... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitirerek şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde sonrası sürpriz ayrılıklar da olabilir. Peki 24 ismin belirsizliğini koruduğu 'da hangi oyuncular kalacak, hangi oyuncular gidecek? İşte yanıtı ve tüm detaylar... , , , , , ... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:41
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

'de Ali Koç'un başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladığı 20 Mayıs'taki basın toplantısında "Bugünden gelecek sezon elimizde yüzde 70 hazır bir kadro var" açıklamasını yapmasına rağmen, takımda bulunan 24 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Kiradan dönenler, performansları düşük bulananlar, özel yaşantısına dikkat etmeyenler, Sivasspor'la oynanan şampiyonluk maçına asılmadıkları bizzat başkanın ağzından ifade edilenler ve EURO 2020'de yıldızı parlaması umuduyla satışı planlananlar olarak 5 ana başlık altında toplanan 24 futbolcunun büyük çoğunun geleceğine dair kararı sandıktan çıkacak yönetimin vereceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

KİRALIK GİTTİKLERİ TAKIMLARDAN GERİ DÖNENLER

Berke Özer: Belçika takımı Westerlo'ya iki sezon üst üste kiralanan milli futbolcunun bu yıl kadroda kalıp kalmayacağı şu ana kadar netleşmedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Miha Zajc: Sezonu Genoa'da kiralık geçiren ve 31 maçta oynayan Sloven yıldız için İtalyan takımının satın alma opsiyonunu kullanmadığı, oyuncunun yeniden kiralanma veya takımda kalmasının yeni teknik direktörün kararına bağlı olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Michael Frey: Yapılan uzun kontrat nedeniyle 'nin başına adeta dert olan Frey geçen yılı Belçika'da bir alt lige düşen Waasland-Beveren'de geçirdi. Yeni sezonda da kiralanma ihtimali yüksek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Kemal Ademi: ile 2023'e kadar sözleşmesi olduğu için, 'Yeni Frey' olarak anılan Ademi, F.Bahçe'den sonra kiralık gittiği Karagümrük'te de golle buluşamamıştı. Ademi, takımda akıbeti merak edilen futbolcuların başında geliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

KADERLERİ EURO 2020'YE BAĞLI OLANLAR

Zanka: 'yle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Zanka'nın, Danimarka Mili Takımı formasıyla Euro 2020'de önce şans, sonra kendine kulüp bulması için herkes adeta dua ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Altay Bayındır: Gençliği, müthiş fiziği, yeteneği ve gelişime açık yapısıyla birçok dünya takımının radarında olan ve fiyatı 20 milyon Euro'lar seviyesine tırmandığı konuşulan geç kaleci de Avrupa Şampiyonası sonrası yuvadan uçabilir.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Ozan Tufan: Euro 2020 ile birlikte yıldızı parlaması ve sözleşmesinde bulunan 20 milyon Euro'ya serbest kalma maddesini işletip Premier Lig takımlarından birine gitmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

İrfan Can Kahveci: EURO 2020'den büyük beklentisi olan bir diğer futbolcu da İrfan Can. Dünya vitrinine çıkıp ideallerini gerçekleştirmek isteyecek genç futbolcunun performansı da gelecek rotasını çizecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Attila Szalai: Macaristan formasıyla EURO 2020'de sahne alacak 23 yaşındaki yıldız da İngiltere Premier Lig takımlarının radarında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

PERFORMANSLARI BEĞENİLMEYENLER

Mbwana Samatta: için tam bir hayal kırıklığı olan, ligde 5 gol atabilen Tanzanyalı golcünün geleceği belirsiz.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Diego Perotti: Sakatlıktan bir türlü kurtulup gerçek performansını sahaya yansıtamayan Arjantinli yıldız da tatilini geçirirken, kulüpten haber bekliyor

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Marcel Tisserand: F.Bahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Demokratik Kongolu futbolcu stoper, sağ bek, sol bek ve ön libero oynayabildiği için kalma ihtimali yüksek gözüküyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Mauricio Lemos: 2023'e kadar sözleşmesi olan ancak bu sezon sadece 8 maç oynayıp beğenilmeyen Uruguaylı oyuncunun geleceği de net değil.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Mame Thiam: 2023'e kadar sözleşmesi olan Senegalli golcünün de durumu muamma.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Sadık Çiftpınar: Geçirdiği ağır sakatlıktan sonra istediği seviyeye ulaşamayan Sadık'ın takımdaki geleceği belirsiz.

Sinan Gümüş: 2023'e kadar sözleşmesi olsa da 'Gidecek mi kalacak mı?' sorusu net karşılık bulamıyor.

Harun Tekin: Altay'ın arkasında ikinci adam olan ve sözleşmesi sona eren Harun beklemede.

Serdar Aziz: Sayılan isimlerin içinde devam etmeye en yakın isim olsa da onun da kendine daha dikkat etmesi istenecek.

Jose Sosa: Hem ücreti yüksek bulunan hem de özel yaşantısıyla şimşekleri üzerine çeken Arjantinli yıldızın kaderi yapacağı indirim ve vereceği söze bağlı.

Luiz Gustavo: Brezilyalı yıldızın özellikle Emre Belözoğlu döneminde yedek kalmasının mutsuzluğunu artırdığı ve menajerinden kulüp bulmasını istediği gelen haberler arasında

Ferdi Kadıoğlu: 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak isteksizliği nedeniyle gelişim gösteremeyen genç yıldızın kapısı şu ana kadar çalınmadı.

BAŞKANI SİVASSPOR MAÇINDA KIZDIRANLAR

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un son basın toplantısında iç sahada 2-1 kaybedilen Sivas maçında hırslı olmadıkları için 'Kafama taktım. Kontratları olsa da gidecekler' dediği isimlerin, , , , Ferdi Kadıoğlu ve olduğu ve sarı lacivertlilerden gönderilecekleri kulislerde konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Sinan Gümüş: 2023'e kadar sözleşmesi olsa da 'Gidecek mi kalacak mı?' sorusu net karşılık bulamıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Harun Tekin: Altay'ın arkasında ikinci adam olan ve sözleşmesi sona eren Harun beklemede.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Serdar Aziz: Sayılan isimlerin içinde devam etmeye en yakın isim olsa da onun da kendine daha dikkat etmesi istenecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Jose Sosa: Hem ücreti yüksek bulunan hem de özel yaşantısıyla şimşekleri üzerine çeken Arjantinli yıldızın kaderi yapacağı indirim ve vereceği söze bağlı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Luiz Gustavo: Brezilyalı yıldızın özellikle Emre Belözoğlu döneminde yedek kalmasının mutsuzluğunu artırdığı ve menajerinden kulüp bulmasını istediği gelen haberler arasında

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Ferdi Kadıoğlu: 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak isteksizliği nedeniyle gelişim gösteremeyen genç yıldızın kapısı şu ana kadar çalınmadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

BAŞKANI SİVASSPOR MAÇINDA KIZDIRANLAR

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un son basın toplantısında iç sahada 2-1 kaybedilen Sivas maçında hırslı olmadıkları için 'Kafama taktım. Kontratları olsa da gidecekler' dediği isimlerin, , , , Ferdi Kadıoğlu ve olduğu ve sarı lacivertlilerden gönderilecekleri kulislerde konuşuluyor.

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