Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! 24 oyuncu... Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo... (FB spor haberi)

Mame Thiam: 2023'e kadar sözleşmesi olan Senegalli golcünün de durumu muamma.

Sadık Çiftpınar: Geçirdiği ağır sakatlıktan sonra istediği seviyeye ulaşamayan Sadık'ın takımdaki geleceği belirsiz.

Sinan Gümüş: 2023'e kadar sözleşmesi olsa da 'Gidecek mi kalacak mı?' sorusu net karşılık bulamıyor.

Harun Tekin: Altay'ın arkasında ikinci adam olan ve sözleşmesi sona eren Harun beklemede.

Serdar Aziz: Sayılan isimlerin içinde devam etmeye en yakın isim olsa da onun da kendine daha dikkat etmesi istenecek.

Jose Sosa: Hem ücreti yüksek bulunan hem de özel yaşantısıyla şimşekleri üzerine çeken Arjantinli yıldızın kaderi yapacağı indirim ve vereceği söze bağlı.

Luiz Gustavo: Brezilyalı yıldızın özellikle Emre Belözoğlu döneminde yedek kalmasının mutsuzluğunu artırdığı ve menajerinden kulüp bulmasını istediği gelen haberler arasında

Ferdi Kadıoğlu: 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak isteksizliği nedeniyle gelişim gösteremeyen genç yıldızın kapısı şu ana kadar çalınmadı.

BAŞKANI SİVASSPOR MAÇINDA KIZDIRANLAR

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un son basın toplantısında iç sahada 2-1 kaybedilen Sivas maçında hırslı olmadıkları için 'Kafama taktım. Kontratları olsa da gidecekler' dediği isimlerin, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo olduğu ve sarı lacivertlilerden gönderilecekleri kulislerde konuşuluyor.