Son dakika FB transfer haberleri | Yer yerinden oynayacak! Rafael Benitez Marcelo'yu da Fenerbahçe'ye getiriyor... İşte ayrıntılar

YÖNETİMDEN TRANSFER SÖZÜ ALDI
Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede transfere dair söz aldığı da belirtildi. Fenerbahçe'de Mesut Özil gibi dünyaca ünlü yıldızın olduğu ve Benitez'in birkaç önemli takviye daha istediği iddia edildi. Fenerbahçe'de gözler artık ünlü İspanyol teknik adamın vereceği transfer listesine çevrildi.
DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUYU DA GETİRİYOR
Rafael Benitez'in Fenerbahöe yönetimi ile görüştüğü ve transfere dair söz aldığı iddia edildi. Benitez ise Fenerbahçe yönetimi ile yaptığı görüşmede transferini istediği yıldız futbolcunun ismini verdi. Todofichajes'te yer alan haberin ayrıntısında Rafael Benitez'in Real Madrid ile yol ayrımına gitmesi an meselesi olan Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Marcelo'yu istediği ifade edildi. Haberde Benitez'in listesinde Marcelo'nun olduğu aktarıldı.
EL MUNDO'DAN FLAŞ MARCELO İDDİASI!
İspanya'dan El Mundo da geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Marcelo ile ilgilendiğini iddia etmişti. İspanya'nın en saygın gazetelerinden El Mundo da yer alan haberde Real Madrid'in Marcelo ile yollarını ayırmak istediği ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyu isteyen takımlar arasında olduğu iddia edilmişti.