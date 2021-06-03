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Son dakika FB haberleri: için flaş teknik direktör açıklaması! bombası

Son dakika transfer haberi: 'de teknik direktör Emre Belözolu ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı Sarı lacivertlilerin eski kaptanlarından , teknik direktör arayışlarına devam eden Kanaryaiçin  ve yardımcılarının İstanbul'da olduğunu iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:08
Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör açıklaması! Rafael Benitez bombası

'nin eski kaptanlarından , döneminin resmen sona ermesinin ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün olabileceğini öne sürdü. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETMELİYDİ

Ümit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için verilen karar hakkında yorum yaptı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, 'un Emre Belözoğlu kararının doğru olmadığını savundu.

Ümit Özat yaptığı paylaşımda, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor." ifadelerini kullandı.

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