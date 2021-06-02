Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar başladı. Başkan , teknik direktör ile yola devam edilmeyeceğini ve takımın başına yabancı bir hocanın getireleceğini açıkladı. Koç ayrıca nokta transferle kadroyu güçlendireceğini açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin transfer listesinde hangi oyuncular var. İşte birbirinden bomba isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 08:53
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Başkanı , yaptığı basın toplantısında 'nun takımın başında olup olmayacağından transfere kadar birçok konuda flaş açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un transfer açıklamasının ardından takıma kimlerin dahil edileceği ise büyük merak konusu oldu. İşte gündemdeki isimler ve son gelişmeler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

"BELÖZOĞLU YENİ SEZONDA OLMAYACAK"

, yeni sezonda takımın başında 'nun yer almayacağını belirtti. Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu. , kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçeliler'in beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı. Teknik adam konusunda ise 3 alternatifimiz var. Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Mevcut şartlar, Türk tek ismin olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. 'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

"4 YA DA 5 NOKTA ATIŞI TRANSFER YAPACAĞIZ"

Yeni sezon için kadrolarının büyük oranda oluştuğunu dile getiren , şunları söyledi:

"Bizim takımımızın artık önceki 2 sezonda olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı yok. Yüzde 70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak adına kafamızda olmayan oyunculara teklifler olabilir.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Gelmediği takdirde bizi şampiyonluğa götürecek, takımın bel kemiği olacağını düşündüğümüz oyunculara kolay kolay bir hamle yapmayacağız. Bunun üstüne 4 ya da 5 nokta atışı transfer yapacağız. En az 1 , 1 , 2 , belki de sağ veya transferi yapacağız.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Bu sene yine 15 milyon Euro'luk satışımız olabilir. Bizi şampiyon yapacağına inandığımız kadro bence şuan elimizde. Dediğim dokunuşları yapıp elden çıkaracağımız oyuncuları çıkardığımız takdirde Fenerbahçeliler'in gurur duyacağı, 1-2 sene arka arkaya şampiyonluğu getirecek yapılanmamız hazır."

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER:

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ZINEDINE FERHAT - ORTA SAHA

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DORUKHAN TOKÖZ - ORTA SAHA

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