Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona yepyeni Fenerbahçe! Bomba transferler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Emre Belözoğlu'nun takımın başında olup olmayacağından transfere kadar birçok konuda flaş açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un transfer açıklamasının ardından takıma kimlerin dahil edileceği ise büyük merak konusu oldu. İşte gündemdeki isimler ve son gelişmeler...
"BELÖZOĞLU YENİ SEZONDA OLMAYACAK"
Ali Koç, yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu'nun yer almayacağını belirtti. Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum.
Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu. Emre Belözoğlu, kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi.