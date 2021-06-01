Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Muhammed Gümüşkaya'ya kamp daveti!

Süper Lig'de sezonu 3'üncü sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi. 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlarken, bir yandan da genç futbolcuların gelişimi izlenecek.

Takıma tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç isimleri de dahil etmek isteyen Emre Belözoğlu'nun, geçen sezon Boluspor'a kiralanan Muhammed Gümüşkaya'yı kampa çağırdığı bildirildi.

Merkez orta saha olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, 1. Lig'de 20 maçta 4 gole imza attı. Boluspor'la 1 yıl daha kiralık anlaşması olmasına rağmen geri çağrılan Muhammed'in performansına göre son karar verilecek.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed Gümüşkaya, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 2016 ile 2020 yılları arasında sarı-lacivertlilerin alt yaş takımlarında top koşturan 20 yaşındaki genç futbolcu, geçen sezonu ise TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da kiralık geçirdi.

Güncel piyasa değeri 150 bin euro olan Muhammed'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.