Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucas Biglia transferi o isimlere bağlı!

Son dakika transfer haberi: 'de transferi o isimlere bağlı!

Son dakika transfer haberleri... 'de sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi yüksek maliyetli oyuncuları ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde gündemin 1 numarasında ise transferi var. Arjantinli yıldızın gelme durumu, iki isme bağlı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:22
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucas Biglia transferi o isimlere bağlı!

'de Emre Belözoğlu bir yıl daha takımın başında kalırken, transfer hareketliliği de sürüyor. Lazio'da oynadığı dönemde de gündeme gelen 'nın transferi için tekrar düğmeye basan sarı-lacivertliler, hem oyuncuyu hem de kulübü Karagümrük'ü ikna etmeyi başardı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucas Biglia transferi o isimlere bağlı!

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli orta sahanın imza atmaya hazır olduğu öğrenilirken, 'nin maaş bütçesinde tasarruf etmek için bu transfere yöneldiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucas Biglia transferi o isimlere bağlı!

Aynı bölgede oynayan ve toplam maliyetleri 6 milyon euro'yu bulan Sosa ve Gustavo'dan indirim talep eden ancak olumlu yanıt alamayan , performansı yeterli görülmeyen bu iki oyuncudan en az birini göndermeyi hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucas Biglia transferi o isimlere bağlı!

Yönetim bunu başarırsa, yıllık 1 milyon euro civarında sözleşmeyle 35 yaşındaki Biglia'ya hemen imza attıracak. Böylelikle bütçede minimum 2 milyon euro'ya yakın tasarruf sağlanmış olacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucas Biglia transferi o isimlere bağlı!

, 2006-2013 yıllarında Anderlecht forması ile adını duyurmuş ve 2013- 2020 arasında da Lazio ile Milan formalarını giymişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucas Biglia transferi o isimlere bağlı!

Eylül 2020'de Fatih Karagümrük'e imza atan 35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 'de 35 maçta görev aldı.

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