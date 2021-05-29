Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Lucas Biglia transferi o isimlere bağlı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir yıl daha takımın başında kalırken, transfer hareketliliği de sürüyor. Lazio'da oynadığı dönemde de gündeme gelen Lucas Biglia'nın transferi için tekrar düğmeye basan sarı-lacivertliler, hem oyuncuyu hem de kulübü Karagümrük'ü ikna etmeyi başardı.

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli orta sahanın imza atmaya hazır olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde tasarruf etmek için bu transfere yöneldiği kaydedildi.