Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

AYRILMA İHTİMALLERİNE KARŞI... Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunurken, Fenerbahçe bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı.

VIEIRA BOMBASI! Kanarya, Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sampdoria'da bulunan Ronaldo Vieira'yı listesine aldı.