Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

Son dakika transfer haberleri | 'ye 'dan orta saha!

'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan , gelecek sezon bu hasreti bitirmeye kararlı. Kadro iskeletini bozmak istemeyen sarı lacivertliler, nokta atışı transferlerle sezona başlamak istiyor. , bu doğrultuda 'da forma giyen orta saha oyuncusunu listesine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:38
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan 'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

Geride bıraktığımız sezonda orta saha bolluğuyla dikkat çeken , Gustavo, , , ve 'yi bu bölgede kullanmıştı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

AYRILMA İHTİMALLERİNE KARŞI...

, ve 'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunurken, bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

VIEIRA BOMBASI!

, ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'da bulunan 'yı listesine aldı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

Bu sezon sakatlıklardan dolayı uzun süre takımdan ayrı kalan ve forma giydiği 4 maçta gol ya da asist katkısı yapamayan Vieira, 'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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