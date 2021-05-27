Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Serie A'dan orta saha!

Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.
Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.
Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor.
Geride bıraktığımız sezonda orta saha bolluğuyla dikkat çeken Kanarya, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi bu bölgede kullanmıştı.
AYRILMA İHTİMALLERİNE KARŞI...
Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunurken, Fenerbahçe bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı.
VIEIRA BOMBASI!
Kanarya, Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sampdoria'da bulunan Ronaldo Vieira'yı listesine aldı.
Bu sezon sakatlıklardan dolayı uzun süre takımdan ayrı kalan ve forma giydiği 4 maçta gol ya da asist katkısı yapamayan Vieira, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.
Sampdoria ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 6 milyon euro.