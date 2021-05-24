Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de forvete Mitrovic

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic gündemde... Sırp medyasından Novosti ve Blicsport'un haberine göre sarı-lacivertliler, Roma ve Beşiktaş ile birlikte tecrübeli golcü ile ilgileniyor. Premier Lig'den düşen Fulham'da forma giyen 26 yaşındaki Mitrovic geçtiğimiz sezon 27 maçta 3 gol atarken, 3 asist gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'YE SICAK

İngiliz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi olan Aleksandar Mitrovic'in Championship'te oynamak istemediği için takımından ayrılma kararı aldığı belirtilirken, Türkiye'de oynama fikrine olumlu baktığı ifade ediliyor. Öte yandan yeni sezonda Roma'nın başına geçecek olan Jose Mourinho'nun da Sırp golcüyü takip ettiği ancak önceliğinin başka golcülerde olduğu bildirildi.

2018'de Newcastle'den 24.7 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a gelen Mitrovic, 131 maçta 53 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. 1.89 boyundaki Mitrovic, güçlü fiziği ile gol yollarında etkili bir bir santrfor. Sırbistan Milli Takımı'nda 64 kez yer alan yıldız, 41 gole imza attı.