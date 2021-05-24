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Son dakika transfer haberi: 'de forvete Mitrovic

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen , 'de küme düşen 'dan ayrılmak isteyen 'e kanca attı. Sırp forvetin transferi konusunda ve ’ın da devrede olduğu ifade edildi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:56
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de forvete Mitrovic

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren 'de gündemde... Sırp medyasından Novosti ve Blicsport'un haberine göre sarı-lacivertliler, ve ile birlikte tecrübeli golcü ile ilgileniyor. 'den düşen 'da forma giyen 26 yaşındaki Mitrovic geçtiğimiz sezon 27 maçta 3 gol atarken, 3 asist gerçekleştirdi.

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ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi olan Aleksandar Mitrovic'in 'te oynamak istemediği için takımından ayrılma kararı aldığı belirtilirken, 'de oynama fikrine olumlu baktığı ifade ediliyor. Öte yandan yeni sezonda Roma'nın başına geçecek olan 'nun da Sırp golcüyü takip ettiği ancak önceliğinin başka golcülerde olduğu bildirildi.

2018'de 'den 24.7 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a gelen Mitrovic, 131 maçta 53 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. 1.89 boyundaki Mitrovic, güçlü fiziği ile gol yollarında etkili bir bir santrfor. 'nda 64 kez yer alan yıldız, 41 gole imza attı.

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