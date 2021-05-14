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'de 'dan istifa kararı!

'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 'de, teknik sorumlu sürpriz bir istifa kararı aldı. Genç teknik adam maçının sonucu ne olursa olsun istifa edecek. Son kararı başkan verecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan istifa kararı!

Evinde 'a 2-1 yenilerek çok büyük bir fırsatı kaçıran yeniden kaos ortamına girdi. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör 'yla ilgili flaş bir iddia kulislerde dolaşıyor. İddialara göre genç hoca maçı sonrası istifa edecek.

SKOR NE OLURSA OLSUN BIRAKACAK

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Başarısızlıkta tüm sorumluluğu üzerime alırım" diyen Emre Belözoğlu'nun Kayserispor maçının skoru ne olursa olsun görevi bırakacağı belirtiliyor.

ALİ KOÇ KESİN BİR KARAR VERMEDİ

Yapılacak istifa açıklamasının ardından gözler Başkan 'a çevrilecek. Haziran ayındaki seçime hazırlanan Ali Koç'un Belözoğlu ile ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi.

VEDA EDİLİRSE HEDEF YABANCI HOCA

Eğer Belözoğlu ile devam kararı alınırsa, istifa kabul edilmeyecek. Ancak 'de yer alan habere göre Ali Koç 'veda' kararı verilirse genç hocaya teşekkür edilecek ve yabancı teknik adam arayışı başlayacak.

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