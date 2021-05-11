Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

Süper Lig'de bitime iki hafta kala, zirve yarışı nefesleri kesiyor. Lider Beşiktaş, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ve hemen arkasından gelen Galatasaray, şampiyonluk için kıyasıya mücadele veriyor. Tüm maçların bugün oynanacağı Süper Lig'de Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Konuk ekip bu karşılaşmada; Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Yatabare, Samassa, Camara ve Erdoğan Yeşilyurt'tan yararlanamayacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin evinde Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,

Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

İSTANBUL'DA HENÜZ KAZANAMADI

Demir Grup Sivasspor, bu sezon İstanbul'da oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcileriyle bu sezon oynadığı maçlardan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar, sadece 3 puan toplayabildi. Sivasspor, İstanbul'da en son 12 Temmuz 2020'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta galibiyet almıştı.

GALİBİYETLERDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçla birlikte 30. kez rakibiyle karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazanırken, 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 29 maçta toplamda 64 gol kaydederken, Sivasspor 39 golle cevap verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.