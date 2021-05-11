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-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında zirve yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Bitime 2 maç kala, ezeli rakipler , Fenerbahçe ve arasında şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Tüm maçların bugün oynanacağı Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin 79, konuk ekibin ise 59 puanı bulunuyor. Futbolseverler, Fenerbahçe-Sivasspor maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı sıkça aratıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan , , ve gibi isimler Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçına dair tüm detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 10:01
Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

'de bitime iki hafta kala, zirve yarışı nefesleri kesiyor. Lider , ikinci sırada yer alan ve hemen arkasından gelen , şampiyonluk için kıyasıya mücadele veriyor. Tüm maçların bugün oynanacağı Süper Lig'de Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda u konuk edecek. Konuk ekip bu karşılaşmada; , , , , ve 'tan yararlanamayacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin evinde Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: , Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,

Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

İSTANBUL'DA HENÜZ KAZANAMADI

Demir Grup Sivasspor, bu sezon İstanbul'da oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 5 Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Sivasspor, son ziyaretinde ise Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcileriyle bu sezon oynadığı maçlardan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar, sadece 3 puan toplayabildi. Sivasspor, İstanbul'da en son 12 Temmuz 2020'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta galibiyet almıştı.

GALİBİYETLERDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçla birlikte 30. kez rakibiyle karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazanırken, 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 29 maçta toplamda 64 gol kaydederken, Sivasspor 39 golle cevap verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona ermişti. Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

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