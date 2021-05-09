Siyah İnci'den hayat öpücüğü

Fenerbahçe, Enner Valencia ile yürüyor... Ekvadorlu yıldız, başkentte de takımını sırtladı. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe geldikten sonra sağ kanatta forvete kaydırdığı tecrübeli oyuncu, asist ve gollerine Ankara'da da devam etti. İlk yarıda Ozan Tufan'a asist yapan oyuncu, artık son düdük beklenirken 90+6'da sahneye çıktı. İrfan Can Kahveci'nin ortasında kafayla topu Ankaragücü filelerine göndererek Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini son 2 haftaya taşımasını sağladı.

SON 7 MAÇTA 6 GOL

Forvet oynadığı son 7 maçta 6. golünü atan Enner, bu periyotta 2 de asist üretti. Ligde toplamda ise 32 maçta 11 gol+4 asiste ulaştı. Valencia'nın 64. dakikada yakın mesafeden yaptığı bir kafa vuruşunda da Ankaragücü kalecisi Friedrich topu son anda çizgi üstünden çıkardı. Valencia'nın son dakikadaki golünden sonra Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesinden büyük sevinç yaşandı.