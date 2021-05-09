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Siyah İnci'den hayat öpücüğü

’nun forvete kaydırmasından sonra coşan Ekvadorlu yıldız, başkentte de sahnedeydi... Önce Ozan’a asist yaptı. 90+6’da kendisi atıp ’nin şampiyonluk ümitlerini son 2 haftaya taşıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Siyah İnci'den hayat öpücüğü

, Enner ile yürüyor... Ekvadorlu yıldız, başkentte de takımını sırtladı. 'nun teknik direktörlüğe geldikten sonra sağ kanatta forvete kaydırdığı tecrübeli oyuncu, asist ve gollerine 'da da devam etti. İlk yarıda 'a asist yapan oyuncu, artık son düdük beklenirken 90+6'da sahneye çıktı. 'nin ortasında kafayla topu filelerine göndererek Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini son 2 haftaya taşımasını sağladı.

SON 7 MAÇTA 6 GOL
Forvet oynadığı son 7 maçta 6. golünü atan Enner, bu periyotta 2 de asist üretti. Ligde toplamda ise 32 maçta 11 gol+4 asiste ulaştı. Valencia'nın 64. dakikada yakın mesafeden yaptığı bir kafa vuruşunda da Ankaragücü kalecisi Friedrich topu son anda çizgi üstünden çıkardı. Valencia'nın son dakikadaki golünden sonra Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesinden büyük sevinç yaşandı.

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