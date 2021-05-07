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'de maçı öncesi Belözoğlu kararı bekleniyor! "Kim yedek olacak?

'de son dakika haberi... 'nun takımın başına geçmesinin ardından orta sahadaki oyuncu tercihleriyle istikrarı yakalayan Fenerbahçe, maçı öncesinde tatlı bir sıkıntı yaşıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 07:12
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi Belözoğlu kararı bekleniyor! "Kim yedek olacak?

'nun takımın başına geçmesinin ardından orta sahadaki oyuncu tercihleriyle istikrarı yakalayan , maçı öncesinde tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Teknik heyet, son haftalarda bu bölgede tercih ettiği Sosa, , , Pelkas, ve 'tan birini kulübeye çekecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Erzurum maçında Ozan Tufan'ın sağ bek oynaması nedeniyle bu isimlerin hepsi 11'deki yerini alırken, 'ün cezasının bitmesiyle orta alandaki kurgu merak konusu oldu. Sosa'dan vazgeçmeyecek olan Emre Belözoğlu'nun idman performanslarına göre 5 isimden birini yedek soyundurması bekleniyor.

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