Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.
Sarı-lacivertliler hem zirve yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede rakibini mağlup ederek şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Kanarya'da tüm dikkatle pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya çevrilirken, sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle sık sık gündem olan Fenerbahçe, bu yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi planlıyor.
Birçok bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde öncelik hücum hattına verildi.
Sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, en az iki forvet transferi yapmak istiyor.
Yönetimin forvetin yanı sıra hücuma da katkı verecek bir orta saha transferi yapmak istediği öğrenildi.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube hesabından sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu iki futbolcuyu açıkladı. İşte o isimler...
FORVETE NSAME
Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Jean-Pierre Nsame ile ilgilendiği belirtildi.
3 KULÜP DAHA İSTİYOR
Newcastle United, West Ham United ve Glasgow Rangers'ın da Kamerunlu golcüyü transfer etmek istediği öğrenildi.
JEAN-PIERRE NSAME KİMDİR?
1 Mayıs 1993 tarihinde Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen Jean-Pierre Nsame, futbola Fransa'nın Angers takımında başladı.
Fransa vatandaşlığı da bulunan Senegalli oyuncu, Carquefou, Amiens ve Servette takımlarında forma giymesinin ardından 2017 yılında 900 bin Euro karşılığında Young Boys'a transfer oldu.
İsviçre ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 38 maçta gösterdiği 25 gol ve 9 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Nsame'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
BACUNA YENİDEN GÜNDEME ALINDI
Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Huddersfield'da forma giyen Juninho Bacuna'yı da gündemine aldı.
Avrupa'dan talipleri olan Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığına karşı orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Yönetimin, adı sezon başında da Fenerbahçe ile anılan Bacuna için yaz transfer döneminde somut adımlar atması bekleniyor.
JUNINHO BACUNA KİMDİR?
7 Ağustos 1997 tarihinde Hollanda'nın Groningen kentinde dünyaya gelen Juninho Bacuna, 2015 yılında Groningen ile profesyonel futbol yaşantısına başladı.
Hollanda ekibinde 3 sezon boyunca başarılı bir performans gösteren Bacuna, 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Huddersfield'a transfer oldu.
İngiltere'deki üçüncü sezonunu geçiren Curaçaolu futbolcu, bu sezon çıktığı 43 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Curaçao Milli Takımı'nın formasını 4 kez terleten 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.