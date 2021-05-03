Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Son dakika spor haberi: 'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Son dakika transfer haberi: 'de bitime kısa bir süre kala lider 'ın ardından şampiyonluk şansını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, 2 yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

'in 39. haftasında ile karşılaşacak 'de maçın hazırlıkları sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Sarı-lacivertliler hem zirve yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede rakibini mağlup ederek şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Kanarya'da tüm dikkatle pazartesi günü 'de oynanacak karşılaşmaya çevrilirken, sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle sık sık gündem olan , bu yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Birçok bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde öncelik hücum hattına verildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Sezon başında kadrosuna kattığı , , ve 'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, en az iki forvet transferi yapmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Yönetimin forvetin yanı sıra hücuma da katkı verecek bir transferi yapmak istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu , YouTube hesabından sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu iki futbolcuyu açıkladı. İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

FORVETE NSAME

'nin 'nin takımında forma giyen Jean-Pierre Nsame ile ilgilendiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

3 KULÜP DAHA İSTİYOR

Newcastle United, West Ham United ve Glasgow Rangers'ın da Kamerunlu golcüyü transfer etmek istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

JEAN-PIERRE NSAME KİMDİR?

1 Mayıs 1993 tarihinde Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen Jean-Pierre Nsame, futbola Fransa'nın Angers takımında başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Fransa vatandaşlığı da bulunan Senegalli oyuncu, Carquefou, Amiens ve Servette takımlarında forma giymesinin ardından 2017 yılında 900 bin Euro karşılığında 'a transfer oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren 28 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 38 maçta gösterdiği 25 gol ve 9 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Nsame'nin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

BACUNA YENİDEN GÜNDEME ALINDI

, Championship ekiplerinden Huddersfield'da forma giyen Juninho Bacuna'yı da gündemine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Avrupa'dan talipleri olan Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığına karşı orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Yönetimin, adı sezon başında da ile anılan Bacuna için yaz transfer döneminde somut adımlar atması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

JUNINHO BACUNA KİMDİR?

7 Ağustos 1997 tarihinde Hollanda'nın Groningen kentinde dünyaya gelen Juninho Bacuna, 2015 yılında Groningen ile profesyonel futbol yaşantısına başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Hollanda ekibinde 3 sezon boyunca başarılı bir performans gösteren Bacuna, 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Huddersfield'a transfer oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

İngiltere'deki üçüncü sezonunu geçiren Curaçaolu futbolcu, bu sezon çıktığı 43 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldız birden

Curaçao Milli Takımı'nın formasını 4 kez terleten 23 yaşındaki oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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