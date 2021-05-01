Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Erzurumspor maçına hazırlanıyor! Nazım Sangare...

maçına hazırlanıyor! ...

'in 38. haftasında ile berabere kalan , pazartesi günü 'u konuk edecek. 'ün kırmızı kart görmesiyle gözlerin çevrildiği , antrenmanda bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:00
Fenerbahçe Erzurumspor maçına hazırlanıyor! Nazım Sangare...

, 'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde Futbol A Takım Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Son oynanan Aytemiz müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan bireysel çalıştı, , ve 'ın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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