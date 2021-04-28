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Fenerbahçe Alanya karşısına 5 eksikle çıkacak!

Spor Toto 'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un rakibi olacak. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu karşılaşmada sarı-lacivertliler 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:29
Fenerbahçe Alanya karşısına 5 eksikle çıkacak!

'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, ile yarın mücadele edecek. 'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise ile üstlenecek.

Futbol A Takım Direktörü ile çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından mutlu ayrılmak istiyor. 72 puanla 2'nci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasında 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte, Aytemiz Alanyaspor maçında 5 futbolcu görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan , , ve 'nin yanı sıra kart cezalısı olan , mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de; Gökhan Gönül, , , Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda 39'uncu haftada oynanacak BB Erzurumspor maçında görev alamayacak.

MESUT ÖZİL'İN FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu 'in Alanyaspor maçı ile yeniden formasına kavuşması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı son bulan ve takımla idmanlarda yer alan Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda 56 gün sonra forma hasretine son verecek. En son ligin 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma giyen Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle 67'nci dakikada mücadeleye devam edememişti.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun Alanyaspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Pelkas, Valencia."

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