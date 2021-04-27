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Son dakika spor haberleri: taraftarından 'na sevgi seli

'de şampiyonluk yarışı veren , kritik virajda ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 'nda oynanacak zorlu mücadele için 'ya geldi. Kafileyi havalimanında karşılayan taraftarlar Teknik Direktör 'na çiçek verip, "Hocam ait olduğun yerdesin. Sana güveniyoruz" diye seslendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 15:43
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğlu'na sevgi seli

'de perşembe günü deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak olan , 'ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor Havalimanı'nda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alandan çıkan sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, Teknik Direktör 'na çiçek verdi. Emre Belözoğlu taraftarlarla fotoğraf çektirirken, bazı taraftarlar kendisine, "Hocam ait olduğun yerdesin. Sana güveniyoruz" diye seslendi. Taraftarlar ayrıca uzun bir sakatlık döneminin ardından kafileye katılan 'i de havalimanı çıkışında çiçekle karşıladı.

Daha sonra Fenerbahçe kafilesi, kendilerini kamp yapacakları 'e bağlı turizm merkezindeki otele götürecek otobüse bindi. Otobüs taraftarlar eşliğinde yola çıkarak, otele hareket etti.

Fenerbahçe, 29 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da 'nda oynanacak maçı için Belek'te çalışmalarını sürdürecek.

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