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Son dakika spor haberi: yardımcı antrenörü 'in acı günü

Son dakika spor haberi... 'nin yardımcı antrenörü 'in kayınpederi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 17:20
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in acı günü

Eşi 'in bir süredir 'da yaşayan babası 'in cenaze işleri için bu şehre giden kayınpederinin naaşını uçak ile 'a gönderdi. Defin işlemleri Sever'in memleketi Iğdır'da yapılacak. Volkan Demirel ise yarın öğleden sonra takımın kampına katılacak ve Perşembe günü deplasmanında görevinin başında olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada vefat haberi şöyle duyuruldu:
"Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel'in kayınpederi Cemal Sever'in hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel başta olmak üzere Cemal Sever'in yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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