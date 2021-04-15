Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine o geliyor!

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Özellikle hücum hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ön liberoya da takviye planlıyor.
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Özellikle hücum hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ön liberoya da takviye planlıyor.
Luiz Gustavo'nun hem yaşının ilerlemesi hem de hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle bu bölgeye alternatif arayan sarı-lacivertli kurmayların, önemli isimlerin yanı sıra Heerenveen'den Joey Veerman ve Cezayirli Ahmed Kendouci gibi gençleri de radara aldığı belirtiliyor.
22 yaşındaki Veerman, Hollanda Lig Eredivisie'de bu sezon 7 gol+9 asist ile parlak bir performans sergiledi. Kulübü ile 3 yıl daha kontratı bulunan genç yıldızın piyasa değeri 7 milyon euro.