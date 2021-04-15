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Son dakika haberleri | 'de yerine o geliyor!

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren 'de gelecek sezon için transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler hem yaşının ilerlemesi hem de hücum anlamında takıma yeterli katkı verememesi nedeniyle yerine arayışa geçti. İşte Kanarya'nın listesindeki o isimler... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine o geliyor!

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Özellikle hücum hattında sıkıntı yaşayan , ön liberoya da takviye planlıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine o geliyor!

'nun hem yaşının ilerlemesi hem de hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle bu bölgeye alternatif arayan sarı-lacivertli kurmayların, önemli isimlerin yanı sıra 'den ve Cezayirli Ahmed gibi gençleri de radara aldığı belirtiliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine o geliyor!

22 yaşındaki Veerman, 'de bu sezon 7 gol+9 asist ile parlak bir performans sergiledi. Kulübü ile 3 yıl daha kontratı bulunan genç yıldızın piyasa değeri 7 milyon euro.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine o geliyor!

'in yeni yeteneklerinden 21 yaşındaki ise takımı ile ligde 5 gol+6 asiste imza attı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine o geliyor!

Son karar diğer adaylar da değerlendirildikten sonra sezon sonunda verilecek.

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