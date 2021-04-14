Usta kalemden İrfan Can Kahveci'ye şok eleştiri! "Sol ayağın özel olabilir ama kalbin yok"

O zaman bize de "Sol ayağın özel olabilir ama senin kalbin yok İrfan!" demek düşüyor. Bu ülkede vicdanların öldüğünü ilk kez görmüyoruz ve böyle hakemlerle futbolcuların "kaynaşmasına" da ilk kez şahit olmuyoruz. Not: Yıllar çabuk geçer, durduğu yerde bile kazanan sadece zamandır kaybeden insandır. Parayla ve popülerlikle bir halt olduklarını zannedenler de aslında "haybeden" insandır.