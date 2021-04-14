Usta kalemden İrfan Can Kahveci'ye şok eleştiri! "Sol ayağın özel olabilir ama kalbin yok"

HAKKI YALÇIN - SÜT HALA BEYAZ
Fenerbahçe'nin bu sezon futbola kalite katmak gibi bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Sezon başından beri özne aynı; "nasıl kazanırsan kazan!" Maçlar; sonuçları sahiplenen gerçeklerle tanımlanıyorsa, Gaziantep maçı sonrası Fenerbahçe'nin hedefe ulaşacağını söylemek mümkün mü? Bu ülkede her şey mümkün! Kalan 8 haftanın içinde puan cetvelinin sakladığı bir hesap var; gizli hesaplar hariç!
Kim derdi ki sezona 20 futbolcu transfer ederek başlayan Fenerbahçe ligdeki 33'üncü maçında futbolsuzluğun zaferini saha ortasında kahve içme pozuyla kutlayacak! Kim derdi ki sezon başından beri koca Fenerbahçe her maçtan sonra küçük teselliler bulacak da Mete Kalkavan'ın Gaziantep'e yaptığı haksızlıklara göz yumacak! Ve kim derdi ki Fenerbahçe'de zalimler el üstünde taşınacak!
Bazı sahneler vardır ki sorgulanmalı ama kötülüklerin el üstünde taşındığı bir düzende insanlığın ayaklar altına alınması olağan karşılanıyor artık. Maçın başında İrfan Can Kahveci yerde yatan rakibinin ayak bileğine kasti olarak basıyor, yan hakem de yanı başında. İrfan Can yaptığı zalim harekete karşılık utanmadan rakibini aşağılayan züppe bir gülüş atıyor.