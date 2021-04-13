Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Mert Hakan Yandaş'a özel tebrik! "Koçum benim"

Fenerbahçe'nin ocak ayında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, yaklaşık 1.5 ay önce oynanan Antalyaspor maçında sakatlanmıştı.

Son 6 maçta sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan Türk asıllı Alman futbolcu, 3-1 kazanılan Gaziantep FK maçını evinden izledi. Mesut Özil, takımda en iyi anlaştığı Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yi öne geçiren golü sonrası büyük sevinç yaşadı.

Mert Hakan'ın golü sonrası yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaşan 32 yaşındaki yıldız, "İşte bu koçum benim" notunu düşerek Mert Hakan'ı tebrik etti.