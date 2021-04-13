Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Mert Hakan Yandaş'a özel tebrik! "Koçum benim"

Son dakika spor haberleri: 'de 'den Yandaş'a özel tebrik! "Koçum benim"

'de sakatlığı nedeniyle bir yaklaşık 1.5 aydır forma giyemeyen , maçında fileleri havalandıran Yandaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. , söz konusu paylaşımında, "İşte bu koçum benim" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 12:12
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Mert Hakan Yandaş'a özel tebrik! "Koçum benim"

'nin ocak ayında 'den kadrosuna kattığı , yaklaşık 1.5 ay önce oynanan maçında sakatlanmıştı.

Son 6 maçta sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan Türk asıllı Alman futbolcu, 3-1 kazanılan maçını evinden izledi. Özil, takımda en iyi anlaştığı 'ın Fenerbahçe'yi öne geçiren golü sonrası büyük sevinç yaşadı.

Mert Hakan'ın golü sonrası yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaşan 32 yaşındaki yıldız, "İşte bu koçum benim" notunu düşerek Mert Hakan'ı tebrik etti.

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