Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mesut Özil kendi tasarladığı M10 marka kramponları giyecek!

Son dakika spor haberi: kendi tasarladığı M10 marka kramponları giyecek!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı , kendi tasarları M10 markalı kramponları giymeye başladı. Türk asıllı Alman futbolcu artık maçlarda kendi markasının kramponlarıyla sahaya çıkacak. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:26
Son dakika spor haberi: Mesut Özil kendi tasarladığı M10 marka kramponları giyecek!

'nin yıldız oyuncusu , yaşadığı sakatlık sonrasında takımıyla çalışmalara başladı. Özil, artık tasarımını kendisi yaptığı ve 'da üretilen kramponlarıyla sahaya çıkacak.

Özellikle Endonezya olmak üzere kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, kendi tasarladığı ve Endonezya'da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı. Asya pazarında satışa çıkan ve 'de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünleri yıldız oyuncu kendisi tasarlıyor. Şu an demene sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.

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