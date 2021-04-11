Emre Belözoğlu'ndan Sosa - Mert Hakan planı! Akıl ve aksiyon...

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürerken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımı istenen seviyeye getirmek için çaba harcıyor. Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında takımın temposu kimseyi memnun etmezken, Belözoğlu kazanmak için sahada daha agresif ve hızlı oynamaları gerektiğini düşünüyor. Antrenmanlarda bu yönde çalışmalara ağırlık veren genç hoca, kadroda da değişikliğe hazırlanıyor. Genç çalıştırıcının, Gaziantep FK maçında Jose Sosa ile Mert Hakan Yandaş'a ilk onbirde görev verebileceği öğrenildi.



GUSTAVO DÜŞÜŞTE

İki oyuncu da Yeni Malatya deplasmanında oyuna girdikten sonra takıma hareket getirmişti. Hücuma destekte yetersiz kalan ve formunda da düşüş gözlenen Luiz Gustavo'nun ise kulübeye çekilebileceği gelen haberler arasında. Öte yandan Pelkas'ın da yeniden onbire dönmesi bekleniyor. Kanatlarda da Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş formaya aday. İki oyuncu antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekerken, savunmada yeniden Marcel Tisserand'ın görev alabileceği ifade ediliyor.