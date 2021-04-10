Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

15 yıllık profesyonel bir kariyerin ardından Nabil Dirar, Belçika'ya geri döndü. Brüksel'deki annesine yakın olan Nabil Dirar, bunun şu an hayatındaki en önemli şey olduğunu söyledi.
"MATA ÇOK İYİ, ISRAR EDEMEM"
"Kulüpteki performnasım hakkında söylenecek pek bir şey yok. Döndüğümden beri sadece iki kez Dinamo Kiev'e karşı ilk 11'de başladım. Dürüst olmam gerekirse, şu an sadece Belçika Ligi'nde oynuyoruz ve Clinton Mata da çok iyi iş çıkarıyor. Ayrıca, milli maçlardan önce ağrılarım vardı. Bu nedenle Charleroi, Gent ve Antwerp maçlarında oynayamadım. Teknik direktörün de iyi oynayan ilk 11'de ısrar etmesi normaldir. Bu ortamda ilk 11'de oynamak için ısrarcı olamam zaten."
"CLEMENT İLE İLİŞKİM ÇOK İYİ"
"Maçlarda 10'ar 15'er dakikalar alıyorsam olsam da teknik direktörle iyi bir ilişkim var. Şimdi teknik direktör demek zorundayım, eskiden ona sadece Clement derdim ya da Philippe. Ona çok saygı duyuyorum. Dinlemem gereken tecrübeli biri. Aklımda onla ilgili hep bir imaj vardı. Çalıştığı futbolcuların onu çok sevdiğini fark ettim. Soyunma odasında herkes onu çok seviyor. Sizle konuşurken doğru kelimeleri buluyor. İletişim açısından neredeyse bir psikolog!"