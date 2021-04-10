Haberler Fenerbahçe Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

'dan açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin ekiplerinden 'a kiraladığı , önemli açıklamalarda bulundu. Dirar, Brugge serüveninden Fenerbahçe'ye dair yaşananları anlatırken, Türkiye'den başka kulüplerin kendisine transfer teklifinde bulunduğunu itiraf etti. İşte o sözler... (Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:29
Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

15 yıllık profesyonel bir kariyerin ardından , Belçika'ya geri döndü. Brüksel'deki annesine yakın olan Nabil Dirar, bunun şu an hayatındaki en önemli şey olduğunu söyledi.

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"MATA ÇOK İYİ, ISRAR EDEMEM"
"Kulüpteki performnasım hakkında söylenecek pek bir şey yok. Döndüğümden beri sadece iki kez Dinamo Kiev'e karşı ilk 11'de başladım. Dürüst olmam gerekirse, şu an sadece 'nde oynuyoruz ve Clinton Mata da çok iyi iş çıkarıyor. Ayrıca, milli maçlardan önce ağrılarım vardı. Bu nedenle Charleroi, Gent ve Antwerp maçlarında oynayamadım. Teknik direktörün de iyi oynayan ilk 11'de ısrar etmesi normaldir. Bu ortamda ilk 11'de oynamak için ısrarcı olamam zaten."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"CLEMENT İLE İLİŞKİM ÇOK İYİ"
"Maçlarda 10'ar 15'er dakikalar alıyorsam olsam da teknik direktörle iyi bir ilişkim var. Şimdi teknik direktör demek zorundayım, eskiden ona sadece Clement derdim ya da Philippe. Ona çok saygı duyuyorum. Dinlemem gereken tecrübeli biri. Aklımda onla ilgili hep bir imaj vardı. Çalıştığı futbolcuların onu çok sevdiğini fark ettim. Soyunma odasında herkes onu çok seviyor. Sizle konuşurken doğru kelimeleri buluyor. İletişim açısından neredeyse bir psikolog!"

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİM AMA BİLMİYORUM"
"1 yıl daha ile sözleşmem var. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şu an emin değilim. Çünkü, Belçika'ya geri dönmek beni çok mutlu etti. Mutluyum. Aileme ve arkadaşlarıma çok yakınım. Haftada 1-2 kez Brüksel'e gidiyordum. Sakatlandıktan sonra o kadar sık gidemiyorum, kaslarım için iyi gelmiyor."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"ANNEMDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYORUM"
"Ailenizi ve aile sevginizi satın alamazsınız. Bir yıldız olsanız ve çok para kazansanız bile bu çok başka bir şey. Babam, ben daha 1 yaşındayken ölmüş. Annem hala yaşıyor. Sağlık durumu iyi değil. Ben dindar biriyim. Annem daha kaç yıl, kaç ay, kaç gün bizimle bilmiyorum. Mümkün olduğunca onunla vakit geçirmek istiyorum. Çünkü şimdi yapamazsam, bir daha hiç yapamayabilirim, çok geç olabilir. Gelecek yıl ne yapacağımı bilmiyorum ama artık annemden uzak yaşamak istemiyorum."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"ÇOCUKLARIMIN YERİNE ÖLEBİLİRİM"
"Anne babamız, ailemiz ve çocuklarımız bizim için en önemli şey bu hayatta. Çocuklarınız varsa, onlar yerine ölebilirsiniz. Bu aynı zaman anne babalarımız için de geçerli. Bunu baba olduğumda fark ettim. Annemi seviyordum zaten ama baba olduktan sonra annemi daha çok sevdim. Şimdi bu anların tadını çıkarmak istiyorum, yarın çok geç olabilir."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"İNŞALLAH ANNEM UZUN SÜRE YAŞAR"
"Futbolda kalmak istiyorum. Çünkü futbol beni ve ailemi kurtardı. Yürütebildiğim sürece futbolun içinde olacağım. Annem, ben ve kardeşlerim için her şeyi yaptı. Şimdi onun yanında olmalıyım. Bu bana devam etme gücü veriyorum. İnşallah annem daha uzun süre bizimle kalır." [Het Nieuwsblad'daki orijinaline sadık kalınarak çevrilmiştir. Çeviriyi kaynak göstermeden kullanmayınız."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"SADECE 30 SANİYE, KONUŞUN"
"Konuşmayan antrenörlere hiç saygı duymam. Konuşmak 30 saniyenizi alır. Oynatmadığınız ve bir açıklama yapmadığınız oyuncuya 1 hafta veya 1 ay sonra ihtiyacınız olacak. Böyle bir oyuncuya dikkat edersen, konuşursan hayatının en iyi maçını senin için oynar. Oyuncular çocuk gibidir, dikkat etmelisin. Bu da sadece 30 saniyeni alır."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"CLEMENT COŞKULU BİRİDİR"
"Bir futbolcu olarak Clement coşkusu olan biriydi. Antrenmanda onla ikili mücadeleye girmemeliydin. Agresifti ve hep mücadele ederdi. Şimdi bunu takımına aktarmaya çalışıyor. 1-0 öne geçsek de bizi hep 2-0, 3-0 için coşturmaya çalışıyor. Hiçbir zaman memnun değildir. Bu takımın gücü de buradan geliyor. Antrenör Carl Hoefkens'e de 'Carl' diyemem. Ona artık 'ayı' diyorum. Bugünlerde ne yiyor bilmiyorum ama görünüşüyle insanları korkutuyor. Ona yüzyüzeyken 'koç' demek zorundayım. Yoksa antrenmanlarım asla bitmez."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"GENÇKEN APTALCA ŞEYLER YAPTIM"
"Benim dilim her zaman kalbimden geçeni söyler. Antrenörler için bu nedenle zor bir karakterdim. Davranışlarımdan dolayı çok maç kaçırdım. Bir süre b takımına bile gönderildim. Gençken aptalca şeyler yapabiliyorsun. Ancak, tam da bu deneyimlerle büyüdüm ben. Dürüst olmak gerekirse, yaşlandım."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"CLEMENT COŞKULU BİRİDİR"
"Bir futbolcu olarak Clement coşkusu olan biriydi. Antrenmanda onla ikili mücadeleye girmemeliydin. Agresifti ve hep mücadele ederdi. Şimdi bunu takımına aktarmaya çalışıyor. 1-0 öne geçsek de bizi hep 2-0, 3-0 için coşturmaya çalışıyor. Hiçbir zaman memnun değildir. Bu takımın gücü de buradan geliyor. Antrenör Carl Hoefkens'e de 'Carl' diyemem. Ona artık 'ayı' diyorum. Bugünlerde ne yiyor bilmiyorum ama görünüşüyle insanları korkutuyor. Ona yüzyüzeyken 'koç' demek zorundayım. Yoksa antrenmanlarım asla bitmez."

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"GENÇKEN APTALCA ŞEYLER YAPTIM"
"Benim dilim her zaman kalbimden geçeni söyler. Antrenörler için bu nedenle zor bir karakterdim. Davranışlarımdan dolayı çok maç kaçırdım. Bir süre b takımına bile gönderildim. Gençken aptalca şeyler yapabiliyorsun. Ancak, tam da bu deneyimlerle büyüdüm ben. Dürüst olmak gerekirse, yaşlandım."

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