Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'den transfer teklifi...

"FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİM AMA BİLMİYORUM"

"1 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmem var. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şu an emin değilim. Çünkü, Belçika'ya geri dönmek beni çok mutlu etti. Mutluyum. Aileme ve arkadaşlarıma çok yakınım. Haftada 1-2 kez Brüksel'e gidiyordum. Sakatlandıktan sonra o kadar sık gidemiyorum, kaslarım için iyi gelmiyor."

"ANNEMDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYORUM"

"Ailenizi ve aile sevginizi satın alamazsınız. Bir yıldız olsanız ve çok para kazansanız bile bu çok başka bir şey. Babam, ben daha 1 yaşındayken ölmüş. Annem hala yaşıyor. Sağlık durumu iyi değil. Ben dindar biriyim. Annem daha kaç yıl, kaç ay, kaç gün bizimle bilmiyorum. Mümkün olduğunca onunla vakit geçirmek istiyorum. Çünkü şimdi yapamazsam, bir daha hiç yapamayabilirim, çok geç olabilir. Gelecek yıl ne yapacağımı bilmiyorum ama artık annemden uzak yaşamak istemiyorum."