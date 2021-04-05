Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka şoku!

Son dakika spor haberi: 'ye Zanka şoku!

Son dakika haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere Zanka'dan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:59
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka şoku!

, Danimarkalı futbolcusu Zanka'yı ülkesinin takımı Kopenhag'a kiralanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka şoku!

2022 yılında sözleşmesi bitecek futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka şoku!

ZANKA GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerin Danimarka'nın Kopenhag takımına kiraladığı Zanka'nın sezon sonunda takıma geri dönmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka şoku!

Kopenhag teknik heyeti, 30 yaşındaki stoperin son maçlardaki performansından memnun değil.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka şoku!

Danimarka temsilcisi, yüksek maliyeti nedeniyle Zanka'nın bonservisini almayı düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka şoku!

30 yaşındaki futbolcu, istikrarsız performansı nedeniyle Danimarka'nın Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti.

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