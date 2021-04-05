Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Zanka şoku!

Fenerbahçe, Danimarkalı futbolcusu Zanka'yı ülkesinin takımı Kopenhag'a kiralanmıştı.
Fenerbahçe, Danimarkalı futbolcusu Zanka'yı ülkesinin takımı Kopenhag'a kiralanmıştı.
2022 yılında sözleşmesi bitecek futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
ZANKA GERİ DÖNÜYOR
Sarı-lacivertlilerin Danimarka'nın Kopenhag takımına kiraladığı Zanka'nın sezon sonunda takıma geri dönmesi bekleniyor.
Kopenhag teknik heyeti, 30 yaşındaki stoperin son maçlardaki performansından memnun değil.
Danimarka temsilcisi, yüksek maliyeti nedeniyle Zanka'nın bonservisini almayı düşünmüyor.
30 yaşındaki futbolcu, istikrarsız performansı nedeniyle Danimarka'nın Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti.