Fenerbahçe 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.

F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (1. YARI)



4. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



18. dakikada orta sahada Sagal'ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Hadi Sacko'nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Attila Szalai son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



37. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Angelo Sagal'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

64. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

71. dakikada soldan topla içeri kat eden Valencia'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Samatta, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.