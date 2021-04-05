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Fenerbahçe 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın son maçında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u konuk etti. Şampiyonluk yolundaki rakipleri ve 'ın kaybettiği haftada sarı-lacivertliler hata yapmadı ve Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Kanarya 3 puanla birlikte Galatasaray'ın 1 puan önüne geçti ve ikinciliğe yükseldi. Konuk ekip ise bu sonucun ardından son sırada kaldı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 21:20
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında son sırada bulunan Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.

ve 'ın puan kaybettiği haftada maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 25 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Direktörü , sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.

F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte , ve sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan , ve de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (1. YARI)

4. dakikada 'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde 'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

18. dakikada orta sahada Sagal'ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Hadi Sacko'nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Attila Szalai son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Angelo Sagal'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

64. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

71. dakikada soldan topla içeri kat eden Valencia'nın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Samatta, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sol ayağıyla şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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