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'de sağlık kontrolünden geçti

'de teknik sorumlu 'nun yeni yardımcısı olan , sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 13:26
Fenerbahçe'de Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçti
'nin yeni yardımcı antrenörü , sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu 'nun yardımcısı olarak göreve getirilen Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik adam; , , göz, , ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sözer'in sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


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