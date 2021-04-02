Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında takıma katılan 23 yaşındaki savunmacının performansından çok memnun. Szalai'nin satılması düşünülmüyor. Ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilir. Leicester, geçen ekim ayında Wesley Fofana için St.Etienne'e 35 milyon Euro (345 milyon TL) ödemişti. Fenerbahçe'nin de Macar stoper için kapıyı en az 25 milyon Euro'dan (246 milyon TL) açması bekleniyor.
Fenerbahçe Yönetimi, yaz transfer döneminde gelebilecek teklifler için yol haritasını belirledi. Buna göre 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 öncesi hiçbir teklifin kabul edilmeyeceği öğrenildi.
ÇİN'DEN THIAM BOMBASI
Sarı- lacivertlilerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye bir Çin ekibinin talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olun Çin kulübünün 7 milyon euro'yu da gözden çıkardığı ifade edildi.