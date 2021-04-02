Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Son dakika haberleri | 'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

'de şampiyonluk mücadelesi veren , bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Transferde yine sattığı kadar harcama yapabilecek olan sarı-lacivertlilere 3 yıldızından büyük bir müjde geldi. 'da bu 3 isme gelen tekliflerin toplam değeri 47 milyon Euro! İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 09:26
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. 'un ayrılığının ardından 'nun takımın başına geçmesiyle Samandıra'da hava değişirken, yaşanan transfer gelişmeleri de ortaya çıktı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Bu sezon yaptığı harcamalar neticesinde şampiyonluk ve gelirlerine büyük önem veren , bir yandan da gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye almaya başladı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

OZAN İÇİN LIVERPOOL İDDİASI
Son olarak Milli forma ile gösterdiği performansla tekrar tüm dikkatleri üzerine çeken için 'un devrede olduğu iddia edilmişti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirdi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Haberde 2023 kadar sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Ozan için en az 13 milyon Sterlin talep ettiği ve Kırmzılar'ın 2015 yılında da milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

SZALAI DE RADARA GİRDİ
'de 'ın ardından de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Macar stoper, Leicester tarafından yakın takibe alındı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Mavi-Beyazlılar'ın, Szalai'nin Macaristan'ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Szalai'nin 'deki performansının da takip edileceği kaydedildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Leicester'ın stoper hattında , , ve emektar kaptan bulunuyor. Son dönemde 3'lü savunmayı tercih eden , zaman zaman orta saha oyuncularını savunmaya çekmek zorunda kaldı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Milli yıldızımız 'nün takımdan ayrılma ihtimali de belirince, Leicester transferde önceliği stopere verdi. 'nin de en önemli adaylardan biri olduğu, sol ayağını kullanması, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıktığı vurgulandı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında takıma katılan 23 yaşındaki savunmacının performansından çok memnun. Szalai'nin satılması düşünülmüyor. Ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilir. Leicester, geçen ekim ayında için St.Etienne'e 35 milyon Euro (345 milyon TL) ödemişti. 'nin de Macar stoper için kapıyı en az 25 milyon Euro'dan (246 milyon TL) açması bekleniyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Yönetimi, yaz transfer döneminde gelebilecek teklifler için yol haritasını belirledi. Buna göre 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 öncesi hiçbir teklifin kabul edilmeyeceği öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

ÇİN'DEN THIAM BOMBASI
Sarı- lacivertlilerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye bir Çin ekibinin talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olun Çin kulübünün 7 milyon euro'yu da gözden çıkardığı ifade edildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

Bu sezon yalnızca Thiam değil diğer golcüleri Samatta ve Cisse'den de beklediği performansı alamayan 'nin bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin sezon sonunda 7 milyon euro bedel karşılığında Thiam'ın satışını onaylayacağı vurgulandı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye transferde dev gelir! 47 milyon Euro...

47 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR
Mame Thiam, ve 'nin satışı gerçekleşirse 'nin kasasına yaklaşık 47 milyon euro (Yaklaşık 453 milyon TL) gelir girecek.

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