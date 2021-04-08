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Samatta ile devam

Samatta bugün de forvette. Belözoğlu, kanatlarda ise bu kez ve ’a şans verebilir

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:25 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Samatta ile devam

'de ilk 11 maçtan önce belli olacak. Birkaç rötuş bekleniyor. İlk maçına Altay, , , , , , , , , ve Samatta onbiriyle çıkan savunma ve orta sahada değişiklik düşünmüyor. Ancak kanatlarda ve Valencia'nın yerine bugün Samuel ve ile maça başlanması ihtimaller arasında. Forvette ise yine Mbwana Samatta yer alacak. Emre Belözoğlu'nun geçen hafta verdiği şansı attığı golle iyi değerlendiren Tanzanyalı forvet, gollerine devam etmek istediğini dile getirdi.

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