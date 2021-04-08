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9'da 9 peşinde! İşte 'nun 11'i

'de son dakika haberi... Teknik sorumlu ile ilk sınavını kazanan sarı lacivertli ekip, Malatyaspor’u da devirip şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin karşısındaki muhtemel 11'i.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:36 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe 9'da 9 peşinde! İşte Emre Belözoğlu'nun Yeni Malatyaspor 11'i
, Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde Emre Bölezoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Yukatel Denizlispor'u mağlup eden ve zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarılacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
YENİ MALATYASPOR - Abdulsamet, Chebake, Wallave, Semih, Karim Hafez, Mustafa, Zuqui, Acquah, Fofana, Tetteh, Adem

FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, İrfan (Sinan), Samatta

LİGİN BOYU KISALDI
Samandıra'da dün gerçekleştirilen son idmanda bir toplantı yapan 'nun, "Ligin boyu kısaldı. Şampiyon olmak istiyorsak kalan 9 maçı da kazanmalıyız. Malatyaspor da bunlardan birisi. Herkesten geçtiğimiz hafta olduğu gibi sahada yüreğiyle mücadele etmesini istiyorum" dediği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. Malatyaspor ligde 11 maçtır kazanamıyor (6 mağlubiyet, 5 beraberlik).


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