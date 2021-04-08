Fenerbahçe 9'da 9 peşinde! İşte Emre Belözoğlu'nun Yeni Malatyaspor 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
YENİ MALATYASPOR - Abdulsamet, Chebake, Wallave, Semih, Karim Hafez, Mustafa, Zuqui, Acquah, Fofana, Tetteh, Adem
FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, İrfan (Sinan), Samatta
LİGİN BOYU KISALDI
Samandıra'da dün gerçekleştirilen son idmanda bir toplantı yapan Emre Belözoğlu'nun, "Ligin boyu kısaldı. Şampiyon olmak istiyorsak kalan 9 maçı da kazanmalıyız. Malatyaspor da bunlardan birisi. Herkesten geçtiğimiz hafta olduğu gibi sahada yüreğiyle mücadele etmesini istiyorum" dediği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. Malatyaspor ligde 11 maçtır kazanamıyor (6 mağlubiyet, 5 beraberlik).