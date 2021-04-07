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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den 'ye ek belge! ...

, 1959 yılı öncesi organizasyonlarla ilgili şampiyonluk başvurusuna dair resmi belgeleri 'na iletti. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, 'ın web sitesindeki şampiyonluk detayı ve Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfanın 'ye sunulduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 19:45 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:05
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den TFF'ye ek belge! Galatasaray...

Fenerbahçe, 'na 1959 yılı öncesi organizasyonlarla ilgili yaptığı şampiyonluk başvurusuna ' belgeli' ekleme yapıldığını resmi sitesinden açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri 'ye iletmiştir.

Söz konusu belgeler arasında;

Tüzüğü

•TFF'nin Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı imzasıyla 'ya üye olurken kabul ettiği tüzük (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

•1924 Nizamnamesi (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

•Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı 'ün Türkiye Futbol Birinciliği'ne katılacak sporcuların yol masraflarının yarı yarıya azaltılmasına dair belge (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

•Cumhuriyetimizin ilk dönemindeki spor teşkilatlanmasının Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ve dönemin Başbakanı 'nün fahri başkanlığında organize olduğuna dair belge (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

• TFF'nin resmi sitesinde ilk Türkiye Şampiyonu'nun olduğu ve ilk deplasmanlı ligin olduğuna dair ifadelerin olduğu sayfa

yer almaktadır.

Ayrıca, 'nün başvurumuza karşı getirdiği itirazların kendileri ile çeliştiğini kanıtlamaya yönelik olarak;

•Milli Küme'nin 'Türkiye geneli' olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfa

ve

• Galatasaray resmi web sitesinde 'deki şampiyonluğunun 'Türkiye Şampiyonluğu' olarak nitelendiği sayfa
TFF'ye sunulmuştur.

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