Haberler Fenerbahçe Kilit adam Caner Erkin

Kilit adam

Her sezon en çok konuşulan isimlerden olan , maçında için önemini bir kez daha gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Kilit adam Caner Erkin

Her sezon en çok konuşulan isimlerden olan , maçında için önemini bir kez daha gösterdi. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu sezon kadro dışı da bırakılan yıldız futbolcu, Denizlispor maçında tam 121 kez topla buluştu. Samatta'nın golünde kornerden asist yapan tecrübeli oyuncu, yüzde 83 pas isabetiyle oynarken, 6'sı isabetli 19 orta yaptı. 5 ikili mücadelenin de 4'ünü kazanan 32 yaşındaki futbolu, galibiyetin kilit isimlerinden oldu.

Bu sezon 25 lig maçında forma giyen Caner Erkin, toplam 8 asist yaptı.

SON DAKİKA