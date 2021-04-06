Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Samatta açıklamalarda bulundu

Herkesin kalbi burada, çalışmak ve daha başarılı olmak için. Ve onlar özellikle Emre hoca dahilinde mümkün olan her şeyi, bütün başarıları elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve takımdaki herkes, buradaki çalışanlar bunu hissediyor. Pozitif bir hava var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor.



Kendileri statta değiller ama biz onları daima hissediyoruz. Maçları oynadığımızda özellikle kendi medyamız bize onların desteklerini çok iyi bir şekilde gösteriyorlar ve bu destekleri biz de hissediyoruz. Bizleri nasıl desteklediklerini görüyoruz.