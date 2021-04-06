Sonu mutlu bitecek

Erol Bulut'un ardından F.Bahçe'nin başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, galibiyetle ayrıldığı 90 dakikanın ardından şunları söyledi: "Camia zor bir dönemden geçiyor. Oyuncular, Erol hocamız ayrıldıktan sonra bir reaksiyon koymak istediler. İlk yarıda oyun anlamında iyi değildik. İkinci yarıya ise çok daha iyi başladık. Golü attıktan sonra net pozisyonlara da girdik. İkinci yarı pozisyon da vermedik. Şampiyonluk yarışında kalmamız için reaksiyon vermemiz lazımdı. Kazandığımız için mutluyum. Rakiplerimizin kaybettiğini düşündüğümüz bu 3 puan çok önemliydi. İkinci yarıda oynadığımız bu oyunu genele yaymak için önümüzde zaman var. Fenerbahçeliler'in bizden beklentilerini biliyoruz. Sonunun mutlu biteceğine inancım tam.