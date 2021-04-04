Şampiyonluk size bağlı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçı öncesi futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki barbekü organizasyonuna Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.

HEPİNİZE GÜVENİYORUM

Ali Koç yemek sırasında oyuncularla yakından ilgilenip, sohbet etti. Başkanın, şampiyonluk yarışında puan olarak geride olmalarına rağmen iddialarının devam ettiğini belirterek, "Her şey size bağlı. Kalan 10 maçı kazanmamız halinde ben ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Hem Emre'ye hem size güveniyorum. Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmanızı bekliyorum" dediği öğrenildi.