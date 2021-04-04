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Şampiyonluk size bağlı!

Başkanı, barbeküde bir araya geldiği Emre Belözoğlu ve takıma bu sözlerle moral verdi, Denizlispor maçıyla birlikte galibiyet serisi istedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Şampiyonluk size bağlı!

'de başkan ile yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçı öncesi futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi. 'ndeki barbekü organizasyonuna Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve , teknik ve idari heyet, oyuncular, Genel Koordinatörü ile personel katıldı.

HEPİNİZE GÜVENİYORUM
Ali Koç yemek sırasında oyuncularla yakından ilgilenip, sohbet etti. Başkanın, şampiyonluk yarışında puan olarak geride olmalarına rağmen iddialarının devam ettiğini belirterek, "Her şey size bağlı. Kalan 10 maçı kazanmamız halinde ben ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Hem Emre'ye hem size güveniyorum. Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmanızı bekliyorum" dediği öğrenildi.

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