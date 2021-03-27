Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, turuncu-lacivertli takımın önümüzdeki sezondan itibaren yeniden yukarılara oynayacağını söyledi. TRT Spor'a konuşan Kocaman, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu açıklamasında bulundu.

Aykut Kocaman: Yukarılarda oynama alışkanlığı olan, doğru yönetilen bir takım olması Başakşehir'i tercih etmemde önemli oldu. Başakşehir geçen sezon şampiyon olmuş bir takım. Böyle bir takımda teknik adam değişikliği çok mümkün gözükmüyordu.

"BURAK YILMAZ BÜYÜK ÖRNEK"

Burak Yılmaz'ın arkadan gelen gelen genç oyuncular için büyük bir örnek olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Fransa'ya gittikten sonraki hali ve gösterdiği gelişim doğru çalışmanın örneğidir." dedi.



"TAKIMDA BİR DOYGUNLUK SÖZ KONUSU"

Başakşehir takımında bir doygunluk olduğunu belirten Kocaman, "Başakşehir 2014'ten beri yukarılarda oynamaya alışmış. Önümüzdeki seneden itibaren yine aynı yerlerde olacaktır. Takımda bir doygunluk söz konusu. En az 3-5 puan daha fazlası olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.



"EMRE BELÖZOĞLU BU İŞİN ÜSTATLARINDAN BİRİ OLACAK"

Fenerbahçe'de teknik sorumlu görevine getirilen Emre Belözoğlu hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Emre'ye sonsuz başarılar diliyorum. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Futbolculuktan sonra önce ceketli, şimdi de eşofmanlı tarafa geçiyor. Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacaktır."