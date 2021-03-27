Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa ve ...

ve Mbwana 'dan beklenen verimi alamayan 'de gözler santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda 'daki sözleşmesi sona erecek olan Moussa 'yı gündemine aldı. Bir süredir Fenerbahçe'nin radarında bulunan 29 yaşındaki golcüyle ilgili flaş transfer gelişmesini ünlü gazeteci duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:19
Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

'de 2020-2021 sezonuna yönetiminde başlayan , sezon başında transfer edilen , , gibi golcülerinden beklediği katkıyı alamadı.

Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

Gol yollarında eksik kalan forvet oyuncuları dolayısıyla birçok maçta sorun yaşayan sarı-lacivertli takım, 'nun takımın başına geçmesiyle birlikte yeni sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

MAREGA YENİDEN GÜNDEMDE

Devre arasında da adı ile anılan 'nun golcü oyuncusu Moussa , yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. İtalyan gazeteci , Fenerbahçe'nin Marega'ya olan ilgisini yeniden dile getirdi.

Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

Schira'nın haberine göre, ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan , ekibinin 2023'e kadar olan sözleşme teklifinde de henüz anlaşmaya varabilmiş değil.

Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

Bu nedenle 'nin ilgisinin yeniden canlandığını yazan Schira, sarı-lacivertlilerin oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalışacağını söyledi.

Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

29 yaşındaki forvet , bu sezon formasıyla 37 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. En golcü sezonlarından birisini 17/18 sezonunda yaşayan Marega, o dönem Ligi'nde 22 gol ve 5 asistle oynamıştı.

Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Moussa için menajeri Aziz Ben Aissa'dan açıklamalar geldi. Aissa, 29 yaşındaki forvetin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ile henüz görüşmediklerini belirtip, "Porto yöneticileri ile konuştuktan sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Onlarla görüşmeden başka takımlara söz vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

MOUSSA MAREGA KİMDİR?

14 Nisan 1991 tarihinde Fransa'nın Les Ulis kasabasında dünyaya gelen Moussa , futbola Fransa'nın Evry FC takımında başladı. futbolcu, Poire-sur-Vie, Amiens, Esperance ve Maritimo formalarını giymesinin ardından Ocak 2016'da 'ya transfer oldu. 2015/2016 sezonunda kiralık olarak Vitoria Guimares forması giyen Marega, 2017 yılından bu yana Porto formasını terletiyor.

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