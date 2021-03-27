Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! Moussa Marega ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezon başında transfer edilen Samatta, Kemal Ademi, Papiss Cisse gibi golcülerinden beklediği katkıyı alamadı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezon başında transfer edilen Samatta, Kemal Ademi, Papiss Cisse gibi golcülerinden beklediği katkıyı alamadı.
Gol yollarında eksik kalan forvet oyuncuları dolayısıyla birçok maçta sorun yaşayan sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte yeni sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
MAREGA YENİDEN GÜNDEMDE
Devre arasında da adı Fenerbahçe ile anılan Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega, yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Marega'ya olan ilgisini yeniden dile getirdi.
Schira'nın haberine göre, Porto ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan Marega, Portekiz ekibinin 2023'e kadar olan sözleşme teklifinde de henüz anlaşmaya varabilmiş değil.
Bu nedenle Fenerbahçe'nin ilgisinin yeniden canlandığını yazan Schira, sarı-lacivertlilerin oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çalışacağını söyledi.
29 yaşındaki Malili forvet Marega, bu sezon Porto formasıyla 37 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. En golcü sezonlarından birisini 17/18 sezonunda yaşayan Marega, o dönem Portekiz Ligi'nde 22 gol ve 5 asistle oynamıştı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Moussa Marega için menajeri Aziz Ben Aissa'dan açıklamalar geldi. Aissa, 29 yaşındaki forvetin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Porto ile henüz görüşmediklerini belirtip, "Porto yöneticileri ile konuştuktan sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Onlarla görüşmeden başka takımlara söz vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
MOUSSA MAREGA KİMDİR?
14 Nisan 1991 tarihinde Fransa'nın Les Ulis kasabasında dünyaya gelen Moussa Marega, futbola Fransa'nın Evry FC takımında başladı. Malili futbolcu, Poire-sur-Vie, Amiens, Esperance ve Maritimo formalarını giymesinin ardından Ocak 2016'da Porto'ya transfer oldu. 2015/2016 sezonunda kiralık olarak Vitoria Guimares forması giyen Marega, 2017 yılından bu yana Porto formasını terletiyor.