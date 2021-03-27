Son dakika FB haberleri | Vitor Pereira'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra..."

"PORTO'DA HARİKA SONUÇLAR ALIRDIK"

Porto'da oyunculara sadece 1-2 kez topa dokundukları, sıra dışı sınırları olan, pas serilerine dayalı idmanlar yaptırdım ve harika sonuçlar aldık. Ancak Arabistan'da tamamen farklıydı. Aynısını yapmaya çalıştım ve başarısız oldum. Onlar hıza alışık değildi, bu yüzden metoda da alışık değildi.

"HER YERDE AYNI SEVİYE OLMAZ"

İdmanların anlaşılması için şartların da oluşması lazım. Arabistan'da bir adım geriye attım, işi basitleştirdim ve iletişim kurdum. Böylece oyuncular aradıklarını buldu. Her yerde aynı seviyede idman yapılmayacağını da anlamak lazım.