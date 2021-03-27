Son dakika FB haberleri | Vitor Pereira'dan flaş itiraflar! "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra..."

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira kariyeriyle ilgili önemli açıklamalara imza attı. İşte Portekizli adamın sözleri...
Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira kariyeriyle ilgili önemli açıklamalara imza attı. İşte Portekizli adamın sözleri...
Sahada yaptığımız bir çalışmanın maçta sonuç verdiğini gördüğümde büyük bir tatmin duyuyorum. Bir hafta bir idman yaptırdığımda ve harika bir sonuç çıktığında iyi, ikinci hafta da devam edebiliriz. Ancak 3. ve 4. hafta yine yaparsak, sonuç vermez. Bir yerden sonra bırakmak, başka bir yana koymak gerekiyor.
"İDMANLAR HAREKETE GEÇİRMELİ"
İdmanlar oyuncuları harekete geçirmeli, oyunculara geri bildirim verilmeli. Ancak bunlar doğru zamanda, doğru sıklıkla yapılmalı. Sürekli oyuncuyla konuşup, yaptıklarını düzeltmeye çalışmak doğru değil. Böyle olursa yaptığımız iş, bir iş yapmaktan çıkar ve verdiğimiz mesaj da yerine ulaşmaz.
"PORTO'DA HARİKA SONUÇLAR ALIRDIK"
Porto'da oyunculara sadece 1-2 kez topa dokundukları, sıra dışı sınırları olan, pas serilerine dayalı idmanlar yaptırdım ve harika sonuçlar aldık. Ancak Arabistan'da tamamen farklıydı. Aynısını yapmaya çalıştım ve başarısız oldum. Onlar hıza alışık değildi, bu yüzden metoda da alışık değildi.
"HER YERDE AYNI SEVİYE OLMAZ"
İdmanların anlaşılması için şartların da oluşması lazım. Arabistan'da bir adım geriye attım, işi basitleştirdim ve iletişim kurdum. Böylece oyuncular aradıklarını buldu. Her yerde aynı seviyede idman yapılmayacağını da anlamak lazım.
"HER ŞEY KONTROLÜM ALTINDA OLMALI"
Takımda herkesin rolü olur, benim rolüm de idmanları planlamaktır. Her şeyin kontrolüm altında olmasını da isterim. Herkesin rolleri ayrı ayrı tanımlanır. Eğer defansif geçişlere çalışmak istiyorsam, sahanın bir köşesinden direktifleri veririm ve takımım da istediğimi gerçekleştirir
"1860 MÜNİH'TE ZORLUK YAŞADIM"
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 1860 Münih'te metodlarımı ve stilimi belli bir seviyede mücadele etmek için geliştirdim ancak sezon ortasına erişebildim. Başka yerlerde öyle değildi. Almanya'da zorluklar yaşadım çünkü oyuncular inanılmaz hatalar yaptı. Çünkü sezon öncesi çalışmaları yapamadık. (Milliyet)