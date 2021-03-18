Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Son dakika spor haberi: 'ye transferde büyük şok!

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken sarı-lacivertliler yıldız bir ismi gündemine almış ve transfer için girişimlerini sıklaştırmıştı. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu için ise son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 18:00
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

'in 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Kanarya bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyip yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Bu nedenle transfer çalışması için de gaza bastı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi ise takıma forvet kazandırmak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren gündemine sezon sonunda Porto ile sözleşmesi bitecek Marega'yı almıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı fakat kötü haberi menajeri verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

AÇIKLAMA GELDİ

'nin transfer gündeminde yer alan ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega için başkan Nuno Pinto'dan ve oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Pinto, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve menajerini Portekiz'e davet ettiklerini ifade etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Porto Başkanı, "Sözleşmesini uzatmak için temasa geçtik, menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

"ÖNCELİĞİMİZ PORTO AMA HER ŞEY OLABİLİR"

Menajer Aziz Ben Aissa ise, "Fransa'da ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özel izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryoya da açığız" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Bu sezon Porto'da 36 maçta görev alan Marega, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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