Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

"ÖNCELİĞİMİZ PORTO AMA HER ŞEY OLABİLİR"

Menajer Aziz Ben Aissa ise, "Fransa'da ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özel izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryoya da açığız" dedi.