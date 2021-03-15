Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası 'u topa tuttu! "'yi seviyorsa..."

'de kötü bir grafik çizen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak sahasında 'ne 2-1 mağlup olan sarı lacivertlilerde tartışmalar başladı. Bu karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Genel Yayın Yönetmeni , Fenerbahçe ile ilgili çok olay ifadeler kullandı. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:07
Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen , taraftarın beklediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı.

Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

Son olarak sahasında 'ne 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisi öncesi kritik bir 3 puan kaybetti ve birçok eleştiriye maruz kaldı.

Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

Takımın yıldızı Pelkas, 'Ben 10 numara oynarım' diye adeta bağırıyor. Erol hoca, G.Birliği maçında Pelkas'ı önce sol öne koyuyor; sonra Novak çıkınca sol beke Pelkas geçiyor...

Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

Bu hamle, 'yi cezalandırmak değil de nedir arkadaşlar! biraz olsun Fenerbahçe'yi sevip, saygı duyuyorsa hemen istifa edip, bu takımın önünü açmalıdır...

Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

varlık içinde yokluk yaşıyor... Çünkü hocası yok. Fenerbahçe 'la şampiyonluğu rüyasında görür.

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