Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, taraftarın beklediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı.

Son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.