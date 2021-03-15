Son dakika spor haberi: Mağlubiyet sonrası Erol Bulut'u topa tuttu! "Fenerbahçe'yi seviyorsa..."

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, taraftarın beklediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı.
Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, taraftarın beklediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı.
Son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisi öncesi kritik bir 3 puan kaybetti ve birçok eleştiriye maruz kaldı.
Fenerbahçe'nin gündemine dair konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı lacivertlileri sert bir dille eleştirdi.
İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:
Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe, Teknik Direktör Erol Bulut'la Kadıköy'de hüsran üstüne hüsran yaşıyor.
Takımın yıldızı Pelkas, 'Ben 10 numara oynarım' diye adeta bağırıyor. Erol hoca, G.Birliği maçında Pelkas'ı önce sol öne koyuyor; sonra Novak çıkınca sol beke Pelkas geçiyor...
Bu hamle, Fenerbahçe'yi cezalandırmak değil de nedir arkadaşlar! Erol Bulut biraz olsun Fenerbahçe'yi sevip, saygı duyuyorsa hemen istifa edip, bu takımın önünü açmalıdır...
Fenerbahçe varlık içinde yokluk yaşıyor... Çünkü hocası yok. Fenerbahçe Erol Bulut'la şampiyonluğu rüyasında görür.