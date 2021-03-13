Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

Son dakika spor haberi: 'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

Spor Toto 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de listesini hazırladı. İşte Kanarya'nın transfer etmek isteği o isimler... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:14 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:16
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

Spor Toto 'de inişli çıkışlı bir grafik yakalayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi 'a da sahasında mağlup oldu.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

Ara transfer döneminde kadrosunu İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Osayi, Szalai ile güçlendiren sarı lacivertliler sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

, yaz transfer döneminde bombaları birer birer patlatmak için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu , 'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

Usta isim, sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair konuşurken Kanarya'nın transfer listesini de açıkladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

İŞTE ZEKİ UZUNDURUKAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

KENAN KARAMAN

, milli futbolcu ile ilgileniyor. Ama Kenan'ın sezon sonu sözleşmesi bittiği için , ve da istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

CENGİZ ÜNDER

Ünder konusunda 'nun büyük atılımları var. , hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da ısrarlı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü'nün genç ön liberosu var Atakan Çankaya... Atakan'ı hem hem de istiyor. Atakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertliler Atakan'ı Gustavo'ya alternatif olarak düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

FATİH KURUCUK

Karagümrük'ten Fatih Kurucuk için de ile karşı karşıya... Karagümrük'le sözleşme yenilemek istemiyor çünkü Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

SANTOS BORRE

River Plate'de oynayan Kolombiyalı golcü Santos Borre 'ye önerildi. Bu transfer menajerler vasıtasıyla önerildi. Adı kulüplerliyle ilk kez duyulan 25 yaşındaki golcünün maliyeti çok yüksek ama Avrupa'nın ünlü kulüpleri de peşinden koşuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

BÜNYAMİN BALCI VE İSMAİL ÇOKÇALIŞ

'de Gökhan Gönül'ün yerine de Nazım Sangare'nin arkasında bekleyecek onu yedekleyecek bir isim isteniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de operasyon başlıyor! Listede 7 isim

O seçenekler için de Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Bursaspor'lu İsmail Çokçalış üzerinde duruluyor.

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