Son dakika spor haberleri: Gentian Selmani'den transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen file bekçisi Gentian Selmani açıklamalarda bulundu. Selmani, Menemenspor'da oynarken Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

Ajansspor'a konuşan Gentian Selmani, "Devre arasında Boluspor'dan transfer teklifi aldım. Boluspor'dan teklif aldığım günlerde de Menemenspor'da sıkıntım vardı, Menemenspor'la sözleşmemi sonlandırdım ve Boluspor'a geldim. Boluspor'da ikinci yarıya istediğimiz gibi başlamadık. Fakat sonrasında takımımız çıkışa geçti. Bu hafta Akhisarspor'la oynayacağız. Akhisar maçı bizim için ve rakibimiz için çok önemli. Boluspor olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve 3 puana odaklandık." ifadelerini kullandı.





1. Lig'in kalitesinden bahseden Selmani, "Bu ligde oynamak kolay değil. 1. Lig fizik gücüne dayalı bir lig. 1. Lig'in kalitesi gayet iyi." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"

'Menemenspor'da oynarken Fenerbahçe'den teklif aldın mı? sorusuna ise Gentien Selmani, "Evet, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldım. Fenerbahçe'den kulübüme benim için transfer teklifi geldi. Kulüpler arasında görüşmeler oldu. Fakat o dönem Fenerbahçe'de teknik ekip değişince transferim olmadı." cevabını verdi.





"SÜPER LİG'DE OYNAMA HEDEFİM VAR"

Hedeflerinden bahseden 23 yaşındaki kaleci, "Önceliğim Boluspor'da başarılı olmak. Boluspor'a her şeyimi vermek istiyorum. Kişisel olarak Süper Lig'de oynama hedefim var. Arnavutluk Milli Takımı'nda oynuyorum, milli takımda kalıcı olmak istiyorum." diye konuştu.



