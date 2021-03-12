Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Gentian Selmani'den transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

Son dakika spor haberleri: Gentian Selmani'den transfer itirafı! "'den teklif aldım"

'un genç file bekçisi Gentian Selmani'den transfer itirafı geldi. Genç kaleci, 'da forma giydiği dönemde 'den teklif aldığını açıkladı. O dönem kulübe kendisi için teklif yapıldığını belirten Selmani, Fenerbahçe'deki teknik ekip değişikliği sonrası transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 20:00
Son dakika spor haberleri: Gentian Selmani'den transfer itirafı! "Fenerbahçe'den teklif aldım"

. Lig ekibi 'da forma giyen file bekçisi Gentian Selmani açıklamalarda bulundu. Selmani, 'da oynarken 'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

'a konuşan Gentian Selmani, "Devre arasında Boluspor'dan transfer teklifi aldım. Boluspor'dan teklif aldığım günlerde de Menemenspor'da sıkıntım vardı, Menemenspor'la sözleşmemi sonlandırdım ve Boluspor'a geldim. Boluspor'da ikinci yarıya istediğimiz gibi başlamadık. Fakat sonrasında takımımız çıkışa geçti. Bu hafta 'la oynayacağız. maçı bizim için ve rakibimiz için çok önemli. Boluspor olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve 3 puana odaklandık." ifadelerini kullandı.

1. Lig'in kalitesinden bahseden Selmani, "Bu ligde oynamak kolay değil. 1. Lig fizik gücüne dayalı bir lig. 1. Lig'in kalitesi gayet iyi." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"
'Menemenspor'da oynarken Fenerbahçe'den teklif aldın mı? sorusuna ise Gentien Selmani, "Evet, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldım. Fenerbahçe'den kulübüme benim için transfer teklifi geldi. Kulüpler arasında görüşmeler oldu. Fakat o dönem Fenerbahçe'de teknik ekip değişince transferim olmadı." cevabını verdi.


"SÜPER LİG'DE OYNAMA HEDEFİM VAR"
Hedeflerinden bahseden 23 yaşındaki kaleci, "Önceliğim Boluspor'da başarılı olmak. Boluspor'a her şeyimi vermek istiyorum. Kişisel olarak 'de oynama hedefim var. 'nda oynuyorum, milli takımda kalıcı olmak istiyorum." diye konuştu.


SON DAKİKA