Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai'den Luiz Gustavo ve Pelkas sözleri!

Her gol sonunda tüm takım arkadaşlarımızla birlikte sevinç yaşıyoruz. Her oyuncu, takım arkadaşının iyi performansına seviniyor. Zaten bu da aile ortamının güzelliğini gösteriyor. Gol atmayan oyuncular da kendileri gol atmış gibi seviniyorlar. Bu takım için çok önemli. Her geçen gün kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN 3 PUAN ALMASI"

Sarı lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor ağlarına gönderen Szalai, o anı şöyle anlattı: "Sosa korneri kullandı ve top Mert'in önüne düştü. Mert de arka direkte Gökhan'ı boş gördü. Çok iyi bir orta kesti. Gökhan'dan gelen topta sanırım kaleye 3-4 metre mesafe vardı ve ben de topu içeriye bıraktım. Organizasyon olarak güzeldi. Gol atmak fantastik bir his ama önemli olan takımın 3 puan alması. Fenerbahçe forması altında ilk golümü atmam çok güzel bir histi."