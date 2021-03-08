Konyaspor 0-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu.

Heyecan dozu yüksek maçta sarı-lacivertliler, yeni transferleri Attila Szalai ve Osayi Samuel'in golle tanıştığı maçta Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Fenerbahçe'nin 3. golü Serdar Aziz'den geldi.

Kanarya'da sakatlıktan dönen Luiz Gustavo sonradan oyuna dahil olurken, Yunan yıldız Pelkas şanssız bir şekilde sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte Konyaspor Fenerbahçe maçında yaşananlar ve karşılaşmanın önemli dakikaları...

PELKAS ŞOKU!

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas 80. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Skubic ile çarpışan yıldız futbolcu ambulans ile hasteneye götürüldü.

VALENCIA CEZALI!

Mücadelenin 59. dakikasında Enner Valencia sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

SZALAI VE OSAYI'DEN SİFTAH!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai ve Bright-Osayi Samuel golle tanıştı. Performanslarıyla beğeni toplayan iki oyuncu, Konyaspor deplasmanında ilk gollerini attı. 29. dakikada Gökhan Gönül'ün indirdiği topu ağlarla buluşturan Attila Szalai takımını 1-0 öne geçirdi. 32. dakikada ise Pelkas'ın pasında savunma arkasına attığı topa çok iyi hareketlenen Osayi Samuel, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



DEPLASMANDA 11. GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çizdiği başarılı grafiği İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek deplasmanda 11. galibiyetini aldı. Erol Bulut'un öğrencileri, ligde 29 haftalık süreçte dış sahada en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 35 puan yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Valencia'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta top yan filelerde kaldı.

29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine pasında Gökhan Gönül, topu Szalai'ye indirdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerinden sıyrılarak topla ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

34. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Sekidika'nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

57. dakikada Jevtovic'in pasında savunmadan seken topa vuran Sekidika'nın vuruşu kaleci Altay'da kaldı.



62. dakikada Skubic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Shengelia, arka direkteki Amir'e pas çıkardı. Amir'in sert vuruşunda kaleci Altay başarılı oldu.



63. dakikada Pelkas'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın sert şutunu kaleci Sehic kurtardı. Sehic'ten dönen topu Pelkas tamamlamak istedi ama top az farkla yandan dışarıya çıktı.



70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Shengelia uzak direğe doğru vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



73. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Cikalleshi'nin pasına arkadan gelen Jevtovic vurdu ve topu ağlara gönderdi. Fakat gol yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



77. dakikada Jevtovic kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vurdu, kaleci Altay gole izin vermedi.



90. dakikada İrfan Can'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Samatta'nın vuruşunda kaleci Sehic başarılı oldu.



90. dakikada Ferdi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Sehic'ten seken top Serdar'ın önünde kaldı. Serdar boş kaleye topu gönderdi. 0-3