Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! İşte son durumu...

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe 1-1'lik skorla kritik haftada 2 puan kaybetmişti. Öte yandan sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, bileğinin dönmesi sonucu sakatlanarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

Yıldız oyuncunun son durumu merak edilirken, Fenerbahçe'de konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.