Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! İşte son durumu...

Son dakika spor haberi: 'den açıklaması! İşte son durumu...

Son dakika spor haberi... 'in 28. haftasında oynanan maçında sakatlanarak oyundan çıkan için 'den açıklama geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:45 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:55
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! İşte son durumu...

'in 28. haftasında sahasında 'u ağırlayan 1-1'lik skorla kritik haftada 2 puan kaybetmişti. Öte yandan sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu , bileğinin dönmesi sonucu sakatlanarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

Yıldız oyuncunun son durumu merak edilirken, Fenerbahçe'de konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil'in 'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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