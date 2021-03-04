Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçta sakatlanan Mesut Özil'in sakatlandığı an ise yürekleri burktu. İşte o an...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu

MESUT DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u ağırladığı mücadeleye ilk 11'e başlayan Mesut Özil sakatlık geçirerek maça devam edemedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu

Oyun alanından sedye ile alınan yıldız futbolcunun ayak bileğinin döndüğü bilgisine ulaşıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu

Sarı lacivertlilerin yıldız transferi 66'ıncı dakikada Antalyasporlu Fredy ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı içinde yerde kaldı.

SON DAKİKA