GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu
Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçta sakatlanan Mesut Özil'in sakatlandığı an ise yürekleri burktu. İşte o an...
04 Mart 2021 Perşembe 21:57, Güncelleme 04.03.2021 22:00
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlandığı an yürekleri burktu