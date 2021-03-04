Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması! "Kırık gibi bir şey yok"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

İlk yarı tam istediğimiz anlamda istediğimiz gibi değildi. Baskılı oyunu ilk yarıda yapamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kaybettiğimiz 2 puan var, bunları önümüzdeki hafta bu şekilde kaybetmememiz lazım.

Bugün ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir maç oldu. Yaptığımız bir pas hatasından yediğimiz bir gol oldu. Daha hücum ağırlıklı oynamaya çalıştık, yakaladığımız pozisyonlar oldu, öne de geçebilirdik.

Önümüzdeki haftalar bu hataların üstünde çalışıp, basit hataları yapmamamız gerekiyor.



Benim için anlamlı bir gündü. Süper Lig kariyerimin 500. maçı, bunu Fenerbahçe'ye karşı oynamak da daha anlamlı bir hale getirdi.



Penaltı pozisyonu var. Penaltı pozisyonu, net bir penaltı. Veysel'in dizi, Pelkas'ın dizine vuruyor. Oyuncunun dengesini bozuyor, penaltı olması gerekirdi.

Birçok verilmeyen penaltımız var. İtmeler, basmalar... Ofsayt çizgileri rakip takımlara göre farklı değerlendiriliyor. Sonuçta kaybettiğimiz 2 puan var, kazanmamız gerekirdi. Rakibimizin de dün kaybettiği puana bakarsak, bugün puanları eşitleyecektik.



Sonuna kadar mücadelemizi verip, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.



Mesut, ilk yarıda elinden geleni yaptı. Yakaladığı bir gol pozisyonu var, onu değerlendirmiş olsaydı iyi olacaktı. Bir şeyi unutmayalım, Mesut buraya gelmeden önce 10 ay futbol oynamadı. Oynaya oynaya bir seviyeye getiriyoruz. Elinden geleni yapıyor.

Mesut'un sakatlık pozisyonuna baktığımızda faulü yapan Fredy'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart yemesi gerekiyordu. Hakem pas geçti.

KIRIK YOK

Mesut'un bileği döndü, bağlarında bir zedelenme olduğunu duydum. Kırık gibi bir şey yok.